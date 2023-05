Suspenden audiencia en contra de Javier Navarro

Por no publicar los decretos en el Periódico Oficial del Estado, este martes se llevó a cabo la audiencia de juicio político en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco en el Congreso del Estado.

En una audiencia que duró poco más de dos horas, Javier Navarro, presentó pruebas y alegatos para su defensa.

‘’Estoy aquí personalmente, hablando de frente porque la responsabilidad la tengo con la ciudadanía, no con nadie más. El gobernador está consciente de que estoy aquí, en esta audiencia, dando la defensa del Poder Ejecutivo porque no vamos a dejar que avance el Congreso en contra del Poder Ejecutivo de esta manera. Los acuerdos, las negociaciones es lo que buscamos, así como sabemos pelear, sabemos sentarnos a la mesa a negociar’’, dijo el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro.

Los dirigentes del PRI y el PAN, que habían denunciado a Navarro, no asistieron, y ante ello, a palabras del Secretario de Gobierno, el juicio debe sobreseerse.

‘’Dobles oficios, firmas falsas, ahorita por ejemplo me estoy enterando de que se desisten de una prueba porque no les conviene, era precisamente la prueba donde los decretos no estaban publicados y como si están publicados los decretos, y como los que no se habían publicado era porque tenían vetos y los vetos apenas se acaban de resolver; les dio miedo y se desistieron de su prueba. Por eso el juicio debe sobreseerse porque están variando la acusación a mitad del procedimiento’’, añadió el Secretario de Gobierno.