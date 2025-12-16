¡Misión cumplida! Perrito maratonista está en Fundidora

La búsqueda ha llegado a su fin.

Después de una exhaustiva búsqueda de El Horizonte, "Manchas", la perrita que se convirtió en una sensación viral y en la inesperada estrella de la reciente edición del Maratón Powerade Monterrey, ha sido encontrada y se encuentra bajo resguardo seguro.

La noticia fue confirmada por las autoridades del Parque Fundidora, donde la canina, cariñosamente apodada el "Lomito Maratonista", está recibiendo atención y valoración veterinaria.

"Manchas", según la comunidad de corredores y amantes de los animales que se movilizó para dar con su paradero, demostró una impresionante condición física el pasado fin de semana, cuando corrió al lado de los maratonistas y mantuvo una velocidad notable, con un estimado de 4 minutos por kilómetro a lo largo de la ruta.

La historia de la atlética perrita causó furor en redes sociales, donde se le bautizó como el "Lomito Maratonista" debido a su resistencia y entusiasmo durante el recorrido.

Valoración y adopción

Actualmente, el “Lomito Maratonista” se encuentra en el Parque Fundidora, donde es evaluada por personal especializado.

El principal objetivo de esta valoración es conocer su estado de salud después de su inesperada hazaña deportiva y asegurarse de que se encuentra en óptimas condiciones.

Una vez que se confirme su buen estado de salud, se espera que la perrita sea puesta en adopción, dando la oportunidad a algún amante de los animales de darle un hogar permanente a esta estrella viral.

La comunidad se mantiene atenta a las próximas actualizaciones sobre el proceso de adopción.

