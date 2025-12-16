Avanza en Comisión Paquete Fiscal 2026: Tumban deuda e ISN

La Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León concluyó una sesión maratónica de casi seis horas con la aprobación de los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, descartando las propuestas financieras clave del Ejecutivo estatal: el alza al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y la solicitud de nuevo endeudamiento.

Con los votos a favor de las bancadas del PAN y PRI, y en contra de Movimiento Ciudadano, Morena y PVEM, se avanzó en dictámenes del Presupuesto estatal para el próximo año.

La Comisión avaló las modificaciones que representan un rechazo directo a los incrementos fiscales propuestos por el Ejecutivo.

El presupuesto total votado y aprobado por la Comisión asciende a $160 mil 952 millones 247 mil 206 pesos. El proyecto de presupuesto que el Gobierno de Nuevo León remitió al Congreso asciende a 179 mil 494 millones de pesos con deuda de $14,000 millones.

La Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Lorena de la Garza, aseguró que la revisión del Paquete Fiscal 2026 se realizó de manera exhaustiva antes de ser sometido a votación en el Pleno.

"En la Comisión de Presupuesto estamos revisando, uno a uno, los dictámenes del Presupuesto 2026. Después vendrá la discusión para construir una propuesta responsable que pueda pasar al Pleno", declaró la legisladora.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, explicó que el voto en contra de su bancada se debió a su desacuerdo con las modificaciones, criticando la forma en que se realizaron.

“Exige análisis profundo y responsabilidad institucional, no de decisiones apresuradas ni recortes aislados que rompen el equilibrio del conjunto... Nuestro voto en contra no desconoce la importancia de fortalecer las finanzas públicas del Estado... por el contrario, parte de la convicción de que la eficiencia presupuestal y la eficiencia recaudatoria son la señal más clara de finanzas sanas”, señaló Peña.

Los dictámenes, que también incluyeron la aprobación de reformas a las leyes de Ingresos de los Municipios y la de Control Vehicular, fueron leídos en bloque y votados uno a uno al final de la larga sesión.

Los dictámenes serán llevados al Pleno para su votación.

Suben participaciones municipales

Este martes se aprobó por mayoría una reforma clave para los municipios del estado.

Se dictaminó a favor de la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria, presentada por los alcaldes de Monterrey, San Nicolás y Escobedo.

Esta reforma incrementa del 20 al 25 por ciento el monto de las participaciones federales que el Estado reparte a los municipios.

Esto significará que los ayuntamientos recibirán aproximadamente $2,500 millones de pesos extras.

