Nacional

Buque de EUA llega a Veracruz para reabastecimiento

El buque Wichita (LCS-13) de la Armada de Estados Unidos arribó este sábado al puerto de Veracruz para realizar una visita de reabastecimiento logístico

  • 28
  • Febrero
    2026

El buque Wichita (LCS-13) de la Armada de Estados Unidos arribó este sábado al puerto de Veracruz para realizar una visita de reabastecimiento logístico, informó la Secretaría de Marina (Semar) a través de sus redes sociales.

“Arriba al puerto de Veracruz el buque Wichita (LCS-13) de la Armada de Estados Unidos para realizar visita de reabastecimiento logístico”, señaló la dependencia en un mensaje difundido este día, sin ofrecer mayores detalles sobre la duración de la escala ni las actividades previstas durante su estancia.

Antecedente de visita diplomática

En diciembre pasado, la misma embarcación permaneció en el puerto veracruzano durante algunas horas como parte de “una misión diplomática”, de acuerdo con lo informado entonces por autoridades portuarias.

Según información oficial de la Armada de Estados Unidos, el buque participa en misiones asignadas por la Cuarta y la Segunda Flota de ese país.


