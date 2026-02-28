Entrega FGR cuerpo de 'El Mencho' a sus familiares

Una semana después que fuerza federales implementaron el operativo de seguridad que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los restos del exlíder criminal fueron entregados a sus familiares.

En un muy breve comunicado, la FGR confirmó la entrega, después de que se hicieron todas las pruebas correspondientes para confirmar que exista lazo sanguíneo entre quienes lo reclamaron y el ahora occiso.

Desde temprano hubo reportes de la presencia de carrosas fúnebres ingresando a las instalaciones de la Fiscalía, las cuales siguen estando fuertemente resguadadas, por lo que ya trascendía que se realizaría la entrega.

Así fue el operativo en el que murió 'El Mencho'

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Defensa Nacional, el abatimiento de este capo ocurrió debido a los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República; así como de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quienes efectuaron esta operaciones donde intervinieron por tierra y por aire en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Tras ser atacados, las autoridades lograron repeler la agresión, donde cuatro personas perdieron la vida y tres más resultaron heridos de gravedad, incluido "El Mencho".

Nemesio Oseguera Cervantes se encontraba grave pero perdió la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

Además, dos de los agresores y presuntos miembros de dicha organización delictiva fueron detenidos.

Autoridades aseguraron diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

En estos hechos, tres elementos resultaron heridos, por lo que se igual forma, fueron trasladados hacia la Ciudad de México.

Es por ello que se desplegaron diversos operativos en entidades de estados aledaños a Jalisco, con el fin de reforzar la seguridad.

