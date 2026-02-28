Podcast
Matan a madre buscadora Colectivo Corazones Unidos en Mazatlán

El cuerpo de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, de 38 años, fue localizado sin vida en su vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes

El cuerpo de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, de 38 años, fue localizado sin vida en su vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en el puerto de Mazatlán, por integrantes del Colectivo Corazones Unidos por la misma causa, del que formaba parte.

Tras el hallazgo, sus compañeros reportaron el crimen y elementos de la policía estatal acudieron al sitio para acordonar el área, mientras la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició la carpeta de investigación.

Presentaba heridas con arma punzocortante

La dependencia informó que la víctima tenía diversas lesiones en el cuerpo producidas por un arma punzocortante, por lo que las indagatorias continúan para esclarecer el homicidio.

Integrantes del Colectivo Corazones Unidos explicaron que, al no responder llamadas telefónicas, decidieron acudir al domicilio de Rubí Patricia, donde la encontraron sin signos vitales. Indicaron que el crimen pudo haber ocurrido durante la madrugada.

Colectivo lamenta el homicidio

La organización lamentó la muerte de la activista y señaló que “se fue con la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido”.

De acuerdo con sus compañeras, tenían previsto acudir este viernes con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía a la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, para continuar con labores de rastreo.

La Fiscalía estatal precisó que atendió el reporte sobre una mujer sin vida en una vivienda ubicada en la avenida Santa Rosa, en Infonavit Jabalíes, a pocos metros del libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Agentes de la policía de investigación y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

El colectivo confirmó el asesinato mediante un mensaje público en el que expresó su profundo dolor.

“Con amor y valentía dedicó su vida a la búsqueda de su hijo y a acompañar a muchas madres en este difícil camino. Hoy lamentamos profundamente su partida. Su ausencia deja un vacío irreparable en nuestros corazones y en esta lucha que compartimos como madres”, señaló.

El Colectivo Corazones Unidos subrayó que el homicidio de Rubí Patricia evidencia la realidad que enfrentan las madres buscadoras en México, quienes realizan su labor en medio del dolor y la incertidumbre por la desaparición de sus seres queridos.


