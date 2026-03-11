Alertan por fraudes con paquetes turísticos rumbo al Mundial 2026

Autoridades federales y de la Ciudad de México emitieron una alerta ante el aumento de fraudes digitales relacionados con paquetes turísticos, boletos y hospedaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que arrancará el 11 de junio y que tendrá partidos en México, Estados Unidos y Canadá.

La advertencia fue emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y su Policía Cibernética.

Las autoridades señalaron que, ante la alta demanda de boletos, viajes y hospedaje para el torneo, grupos delictivos han comenzado a crear páginas falsas y perfiles fraudulentos para engañar a los aficionados.

Recomendaciones para la compra de paquetes digitales durante la #CopaMundialFIFA2026. ⚽https://t.co/c5VAlHmDfd pic.twitter.com/b1XAhNSWIT — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 11, 2026

Páginas falsas y suplantación de agencias

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes utilizan motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería para posicionar sitios web clonados que aparentan ser agencias de viaje o portales vinculados al evento deportivo.

Estas páginas copian logotipos, diseños y textos oficiales, lo que genera confianza entre los usuarios que buscan paquetes para asistir al torneo.

En esos sitios se promocionan supuestos “paquetes todo incluido”, que prometen boletos para los partidos, hospedaje y transporte dentro de las ciudades sede.

Las autoridades explicaron que el fraude también se realiza mediante suplantación de identidad, ya que los estafadores crean perfiles falsos para hacerse pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales.

“A través de estos perfiles ofrecen cotizaciones, contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación”, detallaron.

Solicitan pagos urgentes para consumar el fraude

Una de las principales señales de alerta es la presión que ejercen los delincuentes para que las víctimas realicen pagos inmediatos.

Con el argumento de asegurar lugares o aprovechar promociones exclusivas, solicitan depósitos urgentes, muchas veces mediante transferencias a cuentas personales o criptomonedas, lo que dificulta rastrear el dinero una vez que se concreta el fraude.

Las autoridades advirtieron que estas prácticas buscan aprovechar el entusiasmo de los aficionados que desean asistir al Mundial.

Recomendaciones para evitar estafas

Ante este escenario, las dependencias emitieron una serie de recomendaciones para evitar caer en engaños al momento de contratar viajes o comprar boletos para el torneo.

Entre las principales medidas destacan:

Comprar boletos y paquetes únicamente en el portal oficial de la FIFA

únicamente en el Verificar que los sitios web cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad

cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad Desconfiar de promociones con precios demasiado bajos o que exijan pagos inmediatos

o que exijan pagos inmediatos No realizar transferencias a cuentas personales ni pagar en efectivo o criptomonedas

ni pagar en efectivo o criptomonedas No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación

Reportar cualquier intento de fraude o página sospechosa a las autoridades

Por su parte, las autoridades también pusieron a disposición varios canales para denunciar posibles fraudes o recibir orientación.

La Policía Cibernética de la SSC de la Ciudad de México brinda atención a través de la App Mi Policía, las cuentas oficiales en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, además del correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

También está disponible el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, para recibir asesoría en caso de detectar páginas sospechosas o cargos indebidos.

Asimismo, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía de seguridad digital publicada por la SSPC, que contiene recomendaciones para prevenir delitos en internet.

Las autoridades señalaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer la cultura de prevención y seguridad digital, así como proteger la información personal y el patrimonio de los ciudadanos.

