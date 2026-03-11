'Prácticamente no queda nada que atacar en Irán', afirma Trump

El presidente de Donald Trump aseguró que la guerra contra Irán podría terminar pronto, al afirmar que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel han destruido gran parte de los objetivos estratégicos del país persa.

En una entrevista, el mandatario estadounidense sostuvo que la ofensiva militar avanza con rapidez y ha superado las previsiones iniciales del Pentágono.

“Cuando quiera que termine, terminará”, declaró Trump. “Prácticamente no queda nada que atacar”.

El presidente afirmó que la operación militar iniciada el 28 de febrero se ha desarrollado con mayor rapidez de lo planeado.

“Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible”, aseguró.

La campaña militar fue bautizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como Operación Furia Épica, y tiene como objetivo debilitar la infraestructura militar iraní.

Según Washington, la ofensiva busca destruir el programa de misiles de Irán y su capacidad para desarrollar armas nucleares.

Reportan que líder supremo iraní Mojtaba Jamenei resultó herido en ataques

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó herido durante el primer día de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ataque en el que murió su padre, el ayatolá Alí Jamenei, según reveló un medio estadounidense.

De acuerdo con el medio, que cita a funcionarios iraníes e israelíes, el actual líder religioso y político sufrió heridas principalmente en las piernas, aunque permanece con vida y bajo resguardo en un lugar altamente protegido.

Según las fuentes citadas por el periódico, Jamenei se mantiene consciente y en condición estable, pero permanece oculto en una instalación de seguridad con capacidad limitada de comunicación con el exterior.

La información también fue respaldada por Yusef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien se refirió al estado de salud del líder religioso en la red social Telegram.

“Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo”, escribió.

Cabe señalar que el líder iraní no ha sido visto en público ni ha difundido mensajes en video o comunicados oficiales desde que fue nombrado sucesor de su padre por el clero iraní el pasado domingo.

De acuerdo con el medio, la ausencia pública se debe tanto a sus heridas como a medidas extremas de seguridad, ya que cualquier comunicación podría revelar su ubicación.

Por otra parte, tres funcionarios iraníes citados por el diario explicaron que incluso un mensaje escrito podría facilitar que se rastree su paradero, por lo que sus comunicaciones con el exterior son muy limitadas.

Muerte del líder supremo iraní

Uno de los episodios más impactantes del conflicto ocurrió durante el primer día de la operación militar, cuando fue asesinado el líder supremo iraní Alí Jameneí.

De acuerdo con reportes oficiales, los ataques también eliminaron a varios integrantes de la cúpula militar de la República Islámica, lo que representó un duro golpe para la estructura de poder del país.

Irán responde con ataques en la región

Tras el inicio de la ofensiva, Irán respondió con ataques aéreos dirigidos contra Israel y contra países de Medio Oriente que albergan bases militares estadounidenses.

La escalada ha elevado la tensión en toda la región y mantiene en alerta a los aliados de Washington.

A pesar de la intensidad del conflicto, la Casa Blanca no ha presentado un calendario claro sobre la duración de las operaciones militares.

Comentarios