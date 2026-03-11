Podcast
cae_presunto_asesino_exgobernador_colima_644b421b29
Nacional

Cae presunto asesino de Silverio Cavazos, exgobernador de Colima

Afirmó que esta aprehensión ocurrió en Parral, Chihuahua, en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad

  • 11
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de la República informó que llevó a cabo la detención de Hilario "N", alias "El Chihuas" presunto autor material del homicidio de Silverio Cavazos Ceballos, exgobernador de Colima.

De acuerdo con el vocero de la dependencia, Ulises Lara corroboró esta información sobre la aprehensión del supuesto asesino del exmandatario, quien perdió la vida en 2010.

"Presentamos ante un juez de control a Hilario "N", alias "El Chihuas" quien posiblemente participó activamente como autor material del homicidio de Silverio Cavazos Ceballo, exgobernador de Colima.

Afirmó que esta aprehensión ocurrió en Parral, Chihuahua, en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Destacó que este individuo cuenta con diversas órdenes de aprehensión relacionadas con delincuencia organizada y homicidios, en estados como:

  • Jalisco
  • Chihuahua
  • Baja California
  • Tamaulipas

¿Cómo perdió la vida Silverio Cavazos?

Según lo informado por el fiscal, este homicidio ocurrió el 21 de noviembre de 2010, cuando un hombre que descendió de un vehículo para disparar contra Cavazos Ceballos, tan solo un año después de culminar con su administración.

En este hecho, su esposa y el entonces secretario del Estado también resultaron heridos, pero no de gravedad.

El entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa condenó los hechos de manera "enérgica" a través de redes sociales. 

Después de 16 años, el presunto responsable ya fue detenido.

 

 

 

 


