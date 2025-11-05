Anuncia Conagua avances del Plan Nacional Hídrico

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, dio a conocer los avances del Plan Nacional Hídrico, centrado en la tecnificación del riego agrícola y el uso eficiente del agua en el campo mexicano.

Morales destacó que el plan contempla la tecnificación de más de 200 mil hectáreas durante el sexenio, la recuperación de 2 mil 800 millones de metros cúbicos de agua y el beneficio directo a más de 225 mil productores del país, con una inversión de $63 mil millones de pesos de 2025 a 2030.

El funcionario explicó que la estrategia se construyó en conjunto con los productores del norte, centro y bajío del país, priorizando las regiones agrícolas estratégicas.

Por su parte, Aarón Mastache, subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, subrayó que se están realizando trabajos de entubamiento, rehabilitación y revestimiento de canales, además de tecnificación parcelaria, modernización de pozos y presas derivadoras.

“Vamos muy avanzados en el programa de tecnificación”, afirmó Sheinbaum al destacar los beneficios que estas acciones representan para la seguridad hídrica y energética del país.

Cuatro ejes del Plan Nacional Hídrico

Morales detalló que el Plan Nacional Hídrico se estructura en cuatro ejes estratégicos:

Proyecto estratégico de infraestructura

Saneamiento de ríos

Ordenamiento de las concesiones

Uso eficiente del agua en el campo

A través de estos ejes, el Gobierno federal busca consolidar una gestión sustentable del agua que garantice el acceso equitativo y mejore la productividad en los sectores agrícola, industrial y urbano.

Seis estados y 17 distritos participan en el plan

Mastache informó que el programa tiene un avance del 40% a nivel nacional y se desarrolla en 17 distritos de riego ubicados en Aguascalientes, Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, entidades clave para la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Los avances incluyen la reducción de fugas, ahorro energético y mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.

Entre los principales beneficios del programa Agua Saludable para La Laguna, el subdirector destacó la disminución de pérdidas de agua, la reducción del gasto energético en bombeo, y el incremento en la eficiencia de riego agrícola.

Además, la tecnificación ha permitido que más productores rurales adopten modelos de agricultura sustentable, disminuyendo costos y aumentando rendimientos.

