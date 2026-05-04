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'El Chapo' Guzmán envía carta para pedir extradición a México

Anteriormente, 'El Chapo' denunció las condiciones en las que cumple su condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado

  • 04
  • Mayo
    2026

Joaquín "El Chapo" Guzmán envió este lunes otra carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para pedir su extradición a México.

De acuerdo con el documento difundido, el mensaje escrito en una hoja de libreta, el narcotraficante expresa su deseo porque sea extraditado a México, por lo que pide ayuda para "volver a su país".

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Esta carta se encuentra fechada del pasado 23 de abril. Sin embargo, fue recibida hasta hace unos días, según informaron fuentes cercanas.

Anteriormente, "El Chapo" denunció las condiciones en las que cumple su condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Por ello, exigió que se garantizara su derecho a la libre expresión.

Aseguró que su proceso judicial presentó diversas irregularidades, por lo que la evidencia en su contra no fue probada.

El líder de la importante organización criminal afirmó que, por ello, se efectuaron varias violaciones a sus derechos, por lo que solicitó un trato equitativo ante la ley y una posible apelación.

‘El Chapo’ pide trato justo en EUA con carta en inglés

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, envió una carta al juez Brian Cogan para solicitar un trato justo por parte de las autoridades de Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

La misiva, escrita en inglés, idioma que el exlíder criminal asegura estar aprendiendo, fue fechada el pasado 10 de abril y presentada oficialmente este 17 de abril ante la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

Aquí te presentamos la nota completa: ‘El Chapo’ pide trato justo en EUA con carta en inglés

 

 


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