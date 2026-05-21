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Anuncia Sheinbaum inversión de $178,000 millones para becas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica de $178 mil 200 millones de pesos para el sistema nacional de becas en 2026

  • 21
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves una expansión histórica del sistema nacional de becas, con una inversión proyectada de $178 mil 200 millones de pesos para 2026 y una cobertura estimada de 22 millones de estudiantes en todo el país.

"El bbjetivo de las becas es que las familias no tengan problemas económicos para que sus hijos estudien”, señaló Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio León, presentó el balance de los programas educativos y destacó el crecimiento que ha tenido el esquema de apoyos desde el inicio de la actual administración.

“Con la presidenta vamos apenas a año y medio y en este segundo año de administración esperamos cerrar con 22 millones de estudiantes becados en el sistema de becas de nuestro país”, señaló el funcionario.

Crece cobertura de la beca Rita Cetina

Uno de los programas prioritarios es la beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica. Julio León detalló que actualmente ya son atendidos más de cinco millones de alumnos de secundaria pública que reciben $1,900 pesos bimestrales.

A ello se sumará la incorporación de casi 10 millones de estudiantes de primaria que recibirán apoyo para útiles y uniformes escolares.

“Esto nos dará un total para el siguiente ciclo escolar de 15 millones 417 mil 808 becarios en educación básica, con una inversión que supera los 83 mil 587 millones de pesos”, afirmó.

El reporte también contempla a estudiantes de preescolar, media superior y educación superior, además de la beca Gertrudis Bocanegra, enfocada en apoyo para transporte escolar.

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Chiapas y Campeche se incorporan

Julio León informó que la beca Gertrudis Bocanegra, creada inicialmente en Michoacán, comenzará a operar también en Chiapas y Campeche.

“Muy buenas noticias para las y los estudiantes de Campeche y de Chiapas, porque de manera universal ya la beca Gertrudis Bocanegra será atendida en esas entidades federativas”, explicó.

El programa contempla un apoyo de $1,900 pesos bimestrales para transporte y alcanzará a más de 167,000 estudiantes en las tres entidades.

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El Gobierno federal también inició el operativo de entrega de tarjetas para alumnos de primaria beneficiarios de Rita Cetina.

De acuerdo con León, serán distribuidas cinco millones de tarjetas entre mayo y julio, mientras que los depósitos comenzarán en agosto por instrucciones de la presidenta Sheinbaum.

“Buscamos hacer más eficiente la entrega de tarjetas para que papás y mamás no tengan que pasar mucho tiempo para recibir su tarjeta”, comentó.

Las autoridades pidieron a madres, padres y tutores mantenerse atentos a las convocatorias escolares y presentar documentación oficial para formalizar el trámite.

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Sistema de becas creció más de 700%

El coordinador nacional destacó que el sistema de becas ha tenido un crecimiento acelerado en las últimas décadas.

Según las cifras presentadas, en el año 2000 había 2.8 millones de becarios y una inversión de cuatro mil millones de pesos. Para 2026, el Gobierno estima llegar a 22 millones de estudiantes beneficiados.

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“Si lo vemos en cuanto a un comparativo del 2000 versus 2026, en becarios hemos crecido un 710.5 por ciento y en materia de presupuesto, cuatro mil 352.7 por ciento”, sostuvo León.

Además, a partir de este jueves se habilitó un buscador digital para consultar el estatus de solicitudes mediante el número de folio entregado durante el registro.


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