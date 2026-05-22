Anuncia Sheinbaum nueva reunión de seguridad con EUA para junio

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos acordaron realizar una nueva reunión bilateral en materia de seguridad durante junio, como parte del seguimiento al entendimiento alcanzado entre ambos gobiernos para fortalecer la coordinación regional.

El anuncio se dio un día después de la reunión privada que sostuvo en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el encuentro dejó claro que la relación entre ambos países se mantiene bajo principios de colaboración y respeto mutuo.

“La colaboración entre Estados Unidos y México es eso, colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, afirmó.

Lee la nota completa: Sheinbaum y Markwayne Mullin acuerdan cooperación en seguridad

La mandataria federal explicó que durante el diálogo con Mullin propuso que las reuniones derivadas del acuerdo bilateral de seguridad se realicen con mayor frecuencia para dar seguimiento permanente a los compromisos entre ambas naciones.

“Yo le planteé que por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad se hacen más seguido, para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración”, señaló.

De acuerdo con Sheinbaum, ambas partes coincidieron en mantener abiertos los canales de comunicación y continuar trabajando de manera coordinada.

“Se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí se siga trabajando en la colaboración”, sostuvo.

México fija límites a operaciones conjuntas

La titular del Ejecutivo federal detalló que durante el encuentro también dejó claro el marco legal bajo el cual puede darse la cooperación entre ambos países.

“Le dije con toda transparencia lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución. Cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco”, explicó.

Enfatizó que las operaciones conjuntas en territorio mexicano no están permitidas bajo la legislación nacional.

“Las operaciones conjuntas en territorio no nos lo permiten nuestras leyes ni la Constitución, que la colaboración tiene que ser en otro marco”, puntualizó.

Pese a ello, calificó la reunión como positiva y destacó la disposición de ambas partes para continuar trabajando en coordinación.

“La verdad creo que fue una buena reunión, de ambas partes coincidimos en seguir trabajando y colaborando”, dijo.

Reconocimiento de EUA al trabajo de México

La jefa del Ejecutivo también reveló que durante el encuentro el funcionario estadounidense reconoció las acciones implementadas por México en materia de seguridad.

“De parte del secretario hubo un reconocimiento del trabajo que está haciendo México”, comentó Sheinbaum.

La reunión en Palacio Nacional tuvo como eje principal el combate al narcotráfico, tráfico de armas, migración y cooperación en inteligencia.

Horas antes del encuentro, Sheinbaum había adelantado que uno de los temas prioritarios sería la situación de los mexicanos en Estados Unidos, especialmente ante las recientes redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sara Carter pospone visita a México

Por otra parte, Sheinbaum confirmó además que la visita de Sara Carter fue pospuesta para junio por cuestiones de agenda.

“No fue un tema de que no quiera venir, sino un tema de agenda y se está buscando el mejor momento”, aclaró.

Se prevé que Carter participe en la próxima reunión bilateral junto con integrantes del gabinete de seguridad mexicano y representantes del gobierno estadounidense.

Cabe señalar que la visita de Mullin representó la primera gira oficial a México de un alto funcionario estadounidense en 2026 y una de las reuniones más relevantes entre ambos gobiernos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

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