México firmará acuerdo energético con Petrobras en junio: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano prevé firmar en junio un acuerdo de entendimiento con Petrobras para impulsar proyectos de exploración petrolera en aguas profundas y someras.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal reveló que una comisión de la petrolera brasileña ya estuvo en México realizando trabajos y reuniones con autoridades federales para avanzar en la cooperación energética entre ambos países.

“Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento porque la empresa ha desarrollado procesos que nos interesan, como la exploración en aguas profundas”, declaró.

Petrobras ya realizó trabajos en México

Sheinbaum explicó que el interés de México se centra en la experiencia tecnológica de Petrobras, considerada una de las empresas líderes a nivel mundial en extracción de hidrocarburos en aguas ultraprofundas.

Según detalló, la compañía brasileña cuenta con metodologías especializadas para detectar nuevas reservas petroleras en campos maduros.

“Ellos han desarrollado metodologías que en campos maduros visualizan, a través de distintos mecanismos, si de manera más profunda hay más petróleo”, señaló.

Destacó que estas herramientas podrían ser útiles para fortalecer las capacidades de exploración energética en territorio nacional.

Firma del acuerdo sería en junio

Aunque aún no existe una fecha definitiva para la firma, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que el objetivo es concretar el convenio durante el próximo mes.

“En junio queremos firmar el entendimiento”, afirmó.

También comentó que todavía analiza si realizará un viaje oficial a Brasil para participar en la formalización del acuerdo.

“Todavía no sé si voy a ir a Brasil, porque hay mucho trabajo aquí en México, no por otra cosa. Pero eso no tiene que ver con el acuerdo”, explicó.

Cabe señalar que Petrobras es la empresa energética más grande de Brasil y una de las corporaciones petroleras más importantes del mundo, reconocida por sus desarrollos tecnológicos en extracción marítima.

Además de petróleo, la compañía produce gasolina, diésel, gas natural y diversos productos petroquímicos.

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