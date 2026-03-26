Sheinbaum tiene ‘esperanza’ de renegociar aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró confiada y con esperanza de que las conversaciones sobre el T-MEC con Estados Unidos lleguen a buenos términos.

Incluso estimó que en este marco se espera que lo que ya se ha aplicado y aprobado en el tema de aranceles, en la parte automotriz y del acero, pueda ser renegociable.

“Vamos muy bien en el tratado comercial; tiene sus altibajos como los que hemos vivido en este año y meses".

“Sabemos lo que han significado los aranceles en autos, acero y lo que ha impactado la economía nacional y a las empresas, pero no perdemos la esperanza de que todo esto pueda ser renegociable”, aseveró.

Al participar en la 82 Asamblea Anual de Caintra, la mandataria federal aseguró que hay optimismo ante la mesa de trabajo que ya se ha desarrollado con el vecino país, además de que se observa una buena recepción por parte del gobierno estadounidense.

“Ya hay una mesa de trabajo formal para el tratado, eso nos da mucha certidumbre".

"Hay una buena actitud por parte del gobierno de los Estados Unidos y creemos que, con toda la situación internacional, -particularmente que Estados Unidos tiene sus elecciones en noviembre de este año-, será favorable para México en el tratado”, mencionó.

A su vez, en este mismo evento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México mantiene un diálogo activo y constructivo con Estados Unidos en materia económica y comercial, para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De visita en el estado para sumarse a las actividades de la 82 Asamblea Anual de la Caintra Nuevo León, el funcionario federal afirmó que “estamos en conversaciones formales, creo que eso es una buena señal; yo espero y soy optimista de que logremos una renovación los próximos 10 años”.

En particular, se refirió a los aranceles al acero impuestos por Estados Unidos, los cuales México ha cuestionado por considerar que afectan la competitividad del intercambio bilateral.

No obstante, subrayó que estos desacuerdos no han frenado el diálogo entre ambas naciones.

De igual manera, el secretario de Economía reiteró su expectativa de que el diálogo con Estados Unidos continúe avanzando, lo que permitiría consolidar acuerdos que beneficien a la economía de la región de Norteamérica y refuercen la cooperación comercial entre los países integrantes del T-MEC.

Desplome en homicidios dolosos

En otro tema, la presidenta además dijo que de octubre de 2024 a enero de 2026, los homicidios dolosos en Nuevo León han disminuido en casi 80% gracias a un trabajo conjunto entre las autoridades.

“Cuando llegamos había cinco homicidios dolosos al día y actualmente estamos a un homicidio al día. Esto es un ejemplo de que estamos trabajando bajo una buena estrategia y que estamos avanzando en seguridad en todo el país”, afirmó en su mensaje.

A la baja, niveles de pobreza

La presidenta también destacó la reducción que se ha alcanzado en niveles de pobreza y desigualdad.

Y es que, en los últimos seis años, la pobreza se redujo en 13.5 millones de mexicanos.

Aun cuando tiene que crecer más la tasa de empleo formal, estamos en los niveles más bajos de desempleo del país. “Somos el país con menos índice de desempleo”, indicó.

En tema de salarios, la mandataria señaló que también hay avances importantes.

“El salario mensual mínimo está en $9,500 pesos; si trabajan dos personas en la familia, representa un panorama muy distinto al de 2018, cuando la suma de dos salarios mínimos era de $4,500 pesos”, subrayó.

Además, destacó que de 2019 a la fecha, el salario mínimo ha aumentado en 150 por ciento.

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