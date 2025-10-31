Cerrar X
Nacional

Arremete Federación contra Simón Levy por 'inventar' atentado

Claudia Sheinbaum respondió a la controversia sobre la información del empresario Simón Levy, enfatizando que el gobierno no mintió y criticando al empresario

  • 31
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el gobierno federal solo dio a conocer información sobre el empresario Simón Levy, luego de que se difundieran reportes sobre su presunta detención en Lisboa, Portugal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que el caso no formaba parte de los temas centrales del día, pero se abordó porque fue planteado por los medios de comunicación.

“No queríamos mencionar a esta persona. Lo que pasa es que nos preguntaron aquí. Oiga, esta persona, Simón Levy, dice que está en Washington, ¿dónde está?’ y dijimos, bueno, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, está en Portugal y está detenido, y como después se dijo que no, pues ayer presentamos el documento de la Policía de Portugal. Nosotros no decimos mentiras”, afirmó la mandataria.

Confirman notificación de la Policía de Portugal

La mandataria detalló que México recibió una notificación oficial de la Policía de Portugal sobre la detención de Levy, lo que motivó la presentación del documento correspondiente durante la conferencia anterior.

El gobierno federal, dijo, actuó con base en información oficial y transparente. “Lo único que hicimos fue responder con datos verificados, como corresponde a un gobierno responsable”, añadió.

Entrevista desde Lisboa desmiente atentado

Cabe mencionar que Simón Levy, exfuncionario de la Secretaría de Turismo, ofreció posteriormente una entrevista virtual desde un establecimiento reconocido de Lisboa, en la que negó estar detenido y aseguró ser víctima de un atentado.

Sin embargo, la aparición pública del empresario contradijo sus propias declaraciones anteriores, y terminó por desmentir su versión de los hechos.


Comentarios

