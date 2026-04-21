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Finanzas

Wall Street abre mixto con mirada puesta en Medio Oriente

Este arranque de jornada se dio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostrara dispuesto a alcanzar un acuerdo con Irán

  • 21
  • Abril
    2026

Wall Street abrió este martes en terreno mixto, mientras los inversionistas siguen de cerca los movimientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán a las puertas de la finalización del alto el fuego.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.52% hasta 49,697 unidades
  • S&P 500: sube 0.07% hasta 7,114 unidades
  • Nasdaq: baja 0.02% hasta 24,400 unidades

Este arranque de jornada se dio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostrara dispuesto a alcanzar un acuerdo con Irán, pero que está listo para reanudar los ataques militares si las negociaciones de esta semana no fructifican en un pacto.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, UnitedHealth Group subía alrededor del 10%, después de que la compañía de seguros médicos presentara unos resultados del primer trimestre que sobrepasaron las expectativas de los inversionistas.

CrowdStrike avanzaba un 4.2% y tanto American Express como Salesforce, más de un 2%.

Mientras, Apple, que ayer anunció que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre para ser reemplazado por John Ternus, perdía 0.62% tras la apertura.

Tim Cook dejará cargo de CEO de Apple; cederá mando a John Ternus

El director general de AppleTim Cook, dejará el cargo que heredó del fallecido Steve Jobs, tras casi 15 años al frente, en los que el valor de mercado de la compañía se lanzó en más de 3,6 billones de dólares durante una era de prosperidad impulsada por el iPhone.

Cook, de 65 años, cederá las funciones de director general al director de ingeniería de hardware de AppleJohn Ternus, el 1 de septiembre, pero seguirá vinculado a la empresa de CupertinoCalifornia, como presidente ejecutivo.

Aquí te presentamos la nota completa: Tim Cook dejará cargo de CEO de Apple; cederá mando a John Ternus

 

 

 

 

 

 


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