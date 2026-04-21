Sheinbaum expresa solidaridad tras ataque armado en Teotihuacán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este martes su solidaridad con las víctimas del ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, que dejó un saldo de dos personas muertas y al menos 13 lesionadas.

“Antes de iniciar, nuestra solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y con todas las personas que están siendo atendidas y que vivieron esta situación el día de ayer”, declaró la mandataria al inicio de su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Sheinbaum informó que el tema central de la conferencia sería la seguridad, a raíz de lo ocurrido en Teotihuacán, y presentó a los integrantes del Gabinete de Seguridad que participarían en el informe.

“Vamos a informarles de lo ocurrido ayer en Teotihuacán… nuestra obligación es siempre informar la información que tenemos, los datos que tenemos y seguir informando al pueblo de México”, subrayó.

En la conferencia participaron funcionarios federales y estatales, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; así como autoridades del Estado de México y de la Guardia Nacional.

Ataque en zona arqueológica deja muertos y heridos

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde un hombre abrió fuego contra visitantes, alcanzando a varios turistas.

El saldo confirmado es de dos personas fallecidas, entre ellas una mujer extranjera, y al menos 13 lesionados, incluidos visitantes internacionales y un menor de edad.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

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Operativo y primeras investigaciones

Tras el ataque, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo coordinado en la zona, que incluyó el desalojo del sitio arqueológico para garantizar la seguridad de los visitantes.

De manera preliminar, el Gabinete de Seguridad informó que el presunto agresor, identificado como Julio César Jasso, de 27 años, habría atentado contra su propia vida tras perpetrar el ataque.

En el lugar fueron aseguradas un arma de fuego tipo revólver, un cuchillo y cartuchos útiles, que forman parte de las evidencias integradas a la investigación.

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Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que su administración mantendrá informada a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones, al tiempo que enfatizó la importancia de garantizar la seguridad en espacios públicos y turísticos del país.

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