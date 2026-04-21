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Nuevo León

Samuel García promueve inversión para Nuevo León desde Nueva York

El gobernador participa en foros y reuniones con empresarios para impulsar proyectos energéticos y atraer capital al estado

  • 21
  • Abril
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inició una gira de trabajo en Nueva York con el objetivo de promover al estado ante inversionistas internacionales y fortalecer la llegada de capital extranjero.

A través de un mensaje, el mandatario informó que sostendrá una agenda intensa con paneles, entrevistas y encuentros con empresarios interesados en invertir o expandir operaciones en la entidad, con énfasis en el tema de suficiencia energética.

Participación en foro internacional

La jornada arrancó con su asistencia al BloombergNEF New York Summit 2026, donde se reúnen líderes del sector energético, financiero y tecnológico para analizar tendencias globales.

"Algunas de ellas ya están en Nuevo León, haciendo subestaciones, haciendo energía eólica, haciendo energía limpia. Vamos a ver ahora quién le entra al gas y qué más podemos hacer por Nuevo León. Acompáñenme", apuntó el mandatario estatal.

El gobernador adelantó que uno de los objetivos es dialogar con empresas que ya tienen presencia en Nuevo León en áreas como energía eólica y proyectos de infraestructura eléctrica, así como atraer nuevas inversiones en gas y energías limpias.

Nuevo León, atractivo para la inversión

Previo a su viaje, García destacó que Nuevo León atraviesa un momento clave en materia económica, al posicionarse como uno de los principales destinos de inversión en México.

“Somos el mejor estado de México, no hay duda, y somos grandes por nuestras empresas y por su gente”, afirmó el mandatario, al subrayar el potencial industrial y el crecimiento en captación de inversión extranjera.

Lee aquí la nota completa: Irá Samuel a Nueva York para promover a NL entre banqueros

El gobernador señaló que su participación en el evento responde a una invitación dirigida exclusivamente a Nuevo León, debido al interés de instituciones financieras y corporaciones globales en continuar invirtiendo en sectores estratégicos como industria, tecnología y centros de datos.


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