Aseguran 838 kilos de cristal y detienen a un hombre en Sonora

En un operativo en el puesto de revisión 'Cucapah', en San Luis Río Colorado, Sonora, fuerzas federales incautaron 838 kilos de cristal y detuvieron a un hombre

  • 13
  • Agosto
    2025

Un importante golpe al narcotráfico fue asestado por fuerzas federales al decomisar 838 kilos de “cristal” y detener a un presunto responsable durante una inspección en el puesto militar “Cucapah”.

La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que el operativo se llevó a cabo cuando elementos de la Guardia Nacional revisaban un tractocamión procedente de Monterrey, Nuevo León, con destino a San Quintín, Baja California.

Durante la inspección con rayos gamma, los oficiales detectaron inconsistencias en las imágenes, lo que motivó una revisión física del vehículo.

En la inspección, se localizaron mil 863 paquetes envueltos en plástico transparente con una sustancia granulada que, tras la prueba correspondiente, resultó ser clorhidrato de metanfetamina.

Además, se encontraron 74 galones de 10 litros cada uno con probable metanfetamina líquida. El cargamento estaba oculto en un tractocamión marca Kenworth, color blanco.

Detenido originario de Sinaloa

El conductor fue identificado como Almicar “N”, de 53 años, originario de Reforma, Sinaloa. Tanto el detenido como la droga y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones.

Por su parte, las autoridades estatales y federales destacaron que este aseguramiento es resultado de la coordinación en los operativos de seguridad en puntos estratégicos de Sonora para frenar el trasiego de drogas hacia el noroeste del país.


Comentarios

