Documentos revelan ocho vuelos de Trump en jet de Epstein

Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este martes 23 de diciembre de 2025 revelan que el entonces empresario Donald Trump voló al menos ocho veces en el avión privado de Jeffrey Epstein durante la década de 1990, una cifra mayor a la conocida previamente por las autoridades.

Correo interno sorprende a fiscales

La información surge de un correo electrónico fechado el 7 de enero de 2020, enviado por un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, cuyo nombre fue censurado, incluido en una nueva tanda de casi 30 mil páginas relacionadas con la investigación del fallecido financiero y delincuente sexual convicto.

En el mensaje, el fiscal señala que los registros de vuelo mostraban que Trump viajó “muchas más veces de las que se había reportado previamente”, lo que sorprendió a los investigadores mientras preparaban el caso contra Ghislaine Maxwell.

De acuerdo con el documento, al menos cuatro de esos vuelos incluyeron a Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por tráfico sexual.

En uno de los trayectos de 1993, los únicos pasajeros registrados fueron Epstein y Trump, mientras que en otro viajaron Epstein, Trump y una mujer de 20 años cuyo nombre fue redactado.

En algunos vuelos también aparecen mujeres que podrían haber sido testigos en el juicio contra Maxwell.

Además, los registros indican que Trump viajó en ocasiones acompañado por familiares, entre ellos su entonces esposa Marla Maples y sus hijos Tiffany y Eric.

Sin evidencia de delitos

Las autoridades subrayaron que estos vuelos ocurrieron antes de que Epstein adquiriera su isla privada en 1998 y que las rutas eran principalmente entre Palm Beach y Nueva York o Nueva Jersey.

Los documentos no aportan evidencia de que Trump haya visitado la isla ni de que estuviera involucrado en actividades ilegales relacionadas con el tráfico sexual.

El Departamento de Justicia reiteró que aparecer en los registros de vuelo no implica culpabilidad y que parte del material desclasificado incluye referencias no verificadas o rumores.

Trump y Epstein mantuvieron una relación social en los años 90 y principios de los 2000, aunque el exmandatario ha afirmado que rompió contacto con él alrededor de 2004.

Hasta el momento, no existen cargos ni acusaciones formales contra Trump derivados de estos documentos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la revelación.

Comentarios