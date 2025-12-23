Ordena Federación investigar desplome de avioneta de la Semar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se realizará una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del desplome de una avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) ocurrido en Galveston, Texas, mientras la aeronave cumplía una misión de apoyo médico y humanitario.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, tanto marinos como civiles, y subrayó que el caso no se dará por cerrado hasta conocer los resultados oficiales.

“Nuestras condolencias a los familiares de los marinos y de las personas que viajaban en esa aeronave”, expresó.

Misión humanitaria y pérdida de contacto

Sheinbaum explicó que el avión ya se aproximaba a su destino cuando se perdió comunicación durante alrededor de diez minutos.

“Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, afirmó.

Cabe señalar que la aeronave participaba en una misión coordinada con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de niñas y niños con quemaduras graves, y transportaba a ocho personas, entre ellas un menor de edad.

Coordinación binacional tras el accidente

Desde que se conoció el incidente, el titular de la Semar, Raymundo Pedro Morales, estableció contacto con la Cancillería mexicana y con autoridades de Estados Unidos para activar los protocolos de emergencia.

“Se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares de las víctimas”, aseguró la presidenta.

La Semar informó que de inmediato se pusieron en marcha las labores de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales, mientras el caso quedó bajo investigación de instancias estadounidenses, incluida la Guardia Costera, la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Investigación en curso

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cinco personas perdieron la vida tras el accidente ocurrido cerca de la costa de Galveston, una zona que en los últimos días ha registrado condiciones de niebla, factor que no ha sido descartado por las autoridades.

