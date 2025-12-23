Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_semar_texas_b76783ef7d
Nacional

Ordena Federación investigar desplome de avioneta de la Semar

Claudia Sheinbaum confirmó que se investigará a fondo el desplome de una avioneta de la Semar en Galveston, Texas, ocurrida durante una misión humanitaria

  • 23
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se realizará una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del desplome de una avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) ocurrido en Galveston, Texas, mientras la aeronave cumplía una misión de apoyo médico y humanitario.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, tanto marinos como civiles, y subrayó que el caso no se dará por cerrado hasta conocer los resultados oficiales.

“Nuestras condolencias a los familiares de los marinos y de las personas que viajaban en esa aeronave”, expresó.

Misión humanitaria y pérdida de contacto

Sheinbaum explicó que el avión ya se aproximaba a su destino cuando se perdió comunicación durante alrededor de diez minutos.

“Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, afirmó.

Cabe señalar que la aeronave participaba en una misión coordinada con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de niñas y niños con quemaduras graves, y transportaba a ocho personas, entre ellas un menor de edad.

Coordinación binacional tras el accidente

Desde que se conoció el incidente, el titular de la Semar, Raymundo Pedro Morales, estableció contacto con la Cancillería mexicana y con autoridades de Estados Unidos para activar los protocolos de emergencia.

“Se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares de las víctimas”, aseguró la presidenta.

La Semar informó que de inmediato se pusieron en marcha las labores de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales, mientras el caso quedó bajo investigación de instancias estadounidenses, incluida la Guardia Costera, la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Investigación en curso

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cinco personas perdieron la vida tras el accidente ocurrido cerca de la costa de Galveston, una zona que en los últimos días ha registrado condiciones de niebla, factor que no ha sido descartado por las autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
videojuegos_impuesto_cancelado_e9235917ad
Frena Gobierno impuesto a videojuegos violentos en 2026
Whats_App_Image_2025_12_22_at_5_41_24_PM_25529ce06c
Aeronave de la Marina sufre accidente en Galveston, Texas
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×