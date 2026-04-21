Así amenazó atacante con sacrificar rehenes en Teotihuacán

En redes sociales comenzó a circular un video que presuntamente captó el momento en que el agresor de la zona arqueológica de Teotihuacán amenaza a los rehenes en lo alto de la Pirámide de la Luna.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este martes que el atacante que abrió fuego contra visitantes en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta, actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países.

El video muestra los momentos de terror que vivieron las personas, entre las que se encontraban niños, cuando se convirtieron en rehenes de Julio César Jasso Ramírez.

Video capta amenazas a rehenes

Mientras se encontraban pecho-tierra, una de las víctimas logró grabar con su celular las amenazas que profirió el agresor, mientras algunos otros rezaban por salir librados de la situación.

En el video se puede escuchar al agresor cuando amenaza a una mujer con dispararle si no cumple sus peticiones, cuando de pronto comienza a hablar en español peninsular:

"Y vosotros que habéis venido desde la p... Europa no vais a regresar", dice, imitando el español peninsular. "¡Si os movéis, os sacrifico! Esto (la pirámide) se construyó para sacrificar, c..., no para que vengáis a hacer la p... fotito de mierda".

Posteriormente, dejó ir a uno de las personas con la encomienda de que avisara a las autoridades que tenía rehenes en lo alto de la pirámide y que los iba a matar si intentaban subir para capturarlo.

Testimonios de pánico y huida

Mientras continúan las amenazas, una mujer reza y le pide a su madre que no se levante para evitar ser lesionada.

"Liberanos, padre, liberanos", se escucha decir a la mujer. Momentos después, los rehénes se ponen de pie y comienzan a correr, presuntamente después de que el agresor se quitara la vida.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía del Estado de México confirmaron la veracidad del audio y explicaron que los modismos españoles tienen que ver con un "personaje" que interpretaba de manera satírica para intimidar a los turistas extranjeros.

El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, detalló en conferencia de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum el perfil psicopático del agresor.

"La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes".

Indicios de ideología extremista

Julio César tenía afinidad con ideologías extremistas y admiraba la masacre de Columbine, así como al dictador Adolf Hitler, de acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales.

En el lugar del ataque, el agresor dejó un portarretrato con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía junto a los autores del tiroteo en Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, responsables de un ataque en 1999 que dejó 13 muertos y 24 heridos.

El atentado ocurrió el 20 de abril, fecha que coincide tanto con la masacre de Columbine como con el nacimiento de Hitler, lo que, según las investigaciones, refuerza indicios sobre la posible motivación ideológica del atacante.

Fotografías lo exhiben realizando el saludo nazi, mientras que otros elementos lo vinculan con comunidades digitales que glorifican la violencia.

Entre ellas destaca la llamada True Crime Community (TCC), una subcultura en línea que exalta a perpetradores de ataques masivos. En la imagen encontrada, el sujeto portaba una camiseta con la frase "Disconnect and Self-Destroy", asociada a este entorno.

El ataque dejó como saldo la muerte de una turista canadiense y 13 personas heridas, todas extranjeras. De ellas, ocho permanecen hospitalizadas y cinco ya fueron dadas de alta, según autoridades federales.

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