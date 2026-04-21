Estiman analistas que economía mexicana crecerá 1.4% este año

El optimismo oficial sobre el dinamismo económico de México enfrenta un choque de realidad frente a las previsiones del sector privado. Según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México, publicada este martes, el consenso de analistas decidió mantener en 1.4 % su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del país al cierre de 2026.

Este reporte, que integra la visión de 36 instituciones financieras —incluyendo bancos, casas de bolsa y diversos operadores del mercado—, revela una brecha considerable con las metas gubernamentales.

Mientras que el Gobierno de México sitúa su rango de crecimiento entre el 1.8 % y el 2.8 %, la visión de los expertos es notablemente más conservadora.

Disparidad en las proyecciones de crecimiento

El informe destaca que las previsiones más optimistas dentro del sector privado provienen de BBVA, Bankaool y Banorte, quienes estiman una expansión del 1.8 %.

En el extremo opuesto, Banca Mifel presenta el escenario más austero, con una proyección de apenas 0.8 %, lo que refleja una profunda incertidumbre sobre la capacidad de aceleración de la economía nacional.

Para el año 2027, el panorama no muestra variaciones significativas; los analistas sostienen una perspectiva de crecimiento del 1.8 %, situándose nuevamente por debajo del rango oficial estimado entre el 1.9 % y el 2.9 %.

Recortes en el horizonte

En el ámbito de la política monetaria, la encuesta sugiere que el Banco de México continuará con una senda de flexibilización. Tras la sorpresa del recorte de tasas el pasado 26 de marzo, los participantes esperan ahora que en junio se aplique un nuevo ajuste a la baja de 25 puntos base.

La expectativa para la tasa de interés al cierre de 2026 se ubicó en 6.5 %. Esto implicaría que, partiendo del actual 6.75 %, solo restaría un recorte adicional de un cuarto de punto porcentual en lo que queda del año.

La inflación: el mayor enemigo

La lucha contra el alza de precios parece enfrentar mayores resistencias de lo previsto. Los analistas elevaron su expectativa para la inflación general en 2026, pasando de un 4.23 % a un 4.26 %.

Por su parte, la inflación subyacente se mantuvo en 4.2 %, una cifra que contrasta con el objetivo de Banxico de alcanzar la meta del 3 % para el tercer trimestre de este año.

En cuanto al valor de la moneda nacional, el consenso muestra una visión más favorable para el peso mexicano. Se estima que la paridad frente al dólar estadounidense cierre 2026 en 18.1 unidades, una mejora respecto a los 18.33 pesos proyectados anteriormente. Para 2027, la tendencia de apreciación relativa continúa, con una proyección de 18.75 pesos por dólar.

Este conjunto de datos subraya un entorno de estabilidad, pero con retos estructurales que impiden que las expectativas privadas se alineen con las metas de expansión más ambiciosas del sector público.

Comentarios