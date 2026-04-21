Perfilan relevo en la dirigencia nacional de Morena

En Morena se perfila un cambio en su dirigencia nacional ante la posible renuncia de su presidenta, Luisa María Alcalde, quien, de acuerdo con versiones internas, alista un mensaje para formalizar su salida en los próximos días.

De manera paralela, en la Secretaría de Bienestar se preparan ante la eventual salida de su titular, Ariadna Montiel, quien podría integrarse a la dirigencia del partido guinda. Funcionarios de la dependencia comenzaron a elaborar reportes ante un posible proceso de entrega-recepción.

Fuentes del partido indicaron que, en caso de concretarse la dimisión, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel Gracida, asumiría de manera provisional la dirigencia y convocaría al Consejo Nacional, instancia facultada para designar a la nueva presidencia.

Hasta ahora, Alcalde no ha confirmado públicamente los cambios. En sus redes sociales únicamente difundió un mensaje sobre seguridad y los avances de la llamada Cuarta Transformación.

De forma oficial, Morena tampoco ha emitido posicionamiento, aunque las versiones sobre ajustes en la dirigencia han cobrado fuerza en las últimas horas.

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