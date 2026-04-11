Ataque a comandancia en Zacatecas deja un muerto

Un ataque armado contra una comandancia de policía municipal y una vivienda en el municipio de Trinidad García de la Cadena dejó al menos una persona muerta, informaron autoridades del estado de Zacatecas.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió durante la madrugada y agredió tanto el edificio de seguridad pública como un domicilio particular, generando alarma entre la población.

El secretario de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, indicó que el ataque fue perpetrado por un grupo de la delincuencia organizada que ingresó desde el estado de Jalisco.

Explicó que la cercanía entre ambas entidades convierte a la región en un “área gris de operación”, lo que facilita la movilidad de grupos criminales.

Además, reconoció que algunos municipios presentan debilidades en sus corporaciones policiales, lo que incrementa su vulnerabilidad ante este tipo de agresiones.

Daños materiales y despliegue de seguridad

El ataque dejó daños en las instalaciones policiales y en patrullas, además de provocar una intensa movilización de fuerzas federales y estatales en la zona.

La violencia generó temor entre los habitantes, con reportes de comercios cerrados y calles prácticamente vacías durante la mañana posterior a los hechos.

Entre las localidades con mayores condiciones de vulnerabilidad, las autoridades mencionaron a Trinidad García de la Cadena, Tlaltenango, El Teúl, Mezquital del Oro, Santa María y Tepechitlán, donde persisten retos en materia de seguridad pública.

Aunque en 2025 Zacatecas registró una reducción en homicidios dolosos en línea con la tendencia nacional, continúan presentándose episodios de alto impacto, incluidos ataques contra corporaciones de seguridad.

La entidad ha sido escenario reciente de violencia vinculada al crimen organizado, como los narcobloqueos y agresiones registradas tras operativos federales contra líderes criminales, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

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