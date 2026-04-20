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Ataque armado deja tres muertos en vivienda de Guadalajara

Un ataque violento al interior de una vivienda en la colonia La Nogalera, en Guadalajara, dejó tres personas muertas y al menos dos heridas

  • 20
  • Abril
    2026

Un ataque violento al interior de una vivienda en Guadalajara, Jalisco, dejó como saldo tres personas muertas y al menos dos más heridas, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el reporte inicial alertaba sobre el incendio de un domicilio en la calle 18 de Marzo, en la colonia La Nogalera, sin embargo al sofocar las llamas, los bomberos localizaron al interior los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes 20 de abril.

Víctimas presentaban heridas por arma blanca

Las primeras indagatorias señalan que las víctimas presentaban heridas provocadas por arma blanca, lo que confirmó que se trató de una agresión directa antes del incendio.

Información preliminar indica que las personas se encontraban dentro del inmueble, presuntamente consumiendo estupefacientes, cuando varios sujetos ingresaron al domicilio y los atacaron con cuchillos.

Tras cometer la agresión, los responsables habrían prendido fuego a la vivienda y escapado del lugar a bordo de un vehículo.

Uno de los lesionados logró escapar del inmueble y fue atendido por paramédicos a unas calles del sitio. Fue este sobreviviente quien alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Además, se reportó que otras dos personas con heridas de arma blanca arribaron por sus propios medios a hospitales de la ciudad, por lo que no se descarta su relación con el ataque.

Posible punto de consumo de drogas

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el domicilio donde ocurrió la agresión presuntamente funcionaba como un punto de venta y consumo de drogas, lo que podría estar relacionado con el móvil del ataque.

No obstante, las autoridades no han confirmado esta versión de manera oficial y continúan con las investigaciones.

Por su parte, elementos de la Fiscalía General del Estado se mantienen en el lugar realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables.


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