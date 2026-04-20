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Nacional

Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos

Un hombre armado fue visto en la Pirámide de la Luna; autoridades desplegaron un operativo mientras se reportan posibles heridos sin cifra oficial confirmada

  • 20
  • Abril
    2026

Una balacera sobre la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, dejó dos muertos y al menos siete personas lesionadas. Entre las víctimas se encuentran extranjeros y un menor de edad.

Información preliminar señala que un hombre abrió fuego en contra de los asistentes, donde los disparos alcanzaron a varios turistas.

Cuatro de los heridos son por arma de fuego: Estado de México 

La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmaba que cuatro de los heridos eran por arma de fuego y dos afectados por caída.

Se detalló que al lugar acudieron personal de Grupo Relámpagos, Protección Civil y Servicios de Urgencias del Estado de México, así como personal de la Cruz Roja Mexicana para el traslado de los afectados.

Una de las víctimas mortales era de origen canadiense

De manera inicial, el Gabinete de Seguridad de México informó que se desplegó un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional, debido a que una de las víctimas era una mujer de nacionalidad canadiense.

En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y diversos cartuchos

Aparentemente, el responsable de esta agresión armada se quitó la vida después de perpetrar el ataque, según mencionó el Gabinete de Seguridad de México.

Las personas lesionadas fueron trasladadas hacia diversos hospitales para recibir atención médica. La zona arqueológica fue desalojada tras este ataque armado.

Hasta ahora, se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad del presunto agresor. Tampoco se ha informado si hay personas detenidas.

IMSS confirma un menor de edad entre los lesionados por agresión armada 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que personal de salud brindó atención médica a siete personas en la zona arqueológica de Teotihuacán.

A través de redes sociales, el IMSS informó que los afectados son atendidos en el Hospital General de Axapusco.

Según autoridades sanitarias, cuatro presentan heridas por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad.

Sheinbaum lamenta hechos ocurridos en pirámides de Teotihuacán

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las personas afectadas por esta agresión armada.

A través de redes sociales, la mandataria federal informó que instruyó a las autoridades a "investigar de fondo" para esclarecer los hechos ocurridos en esta zona arqueológica.

Delfina Gómez envía solidaridad a las familias afectadas en Teotihuacán

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, envió su solidaridad a las familias de las víctimas por la agresión armada ocurrida en la zona arqueológica.

Aseguró que desde el primer momento, los elementos de seguridad estatal atendieron el reporte de manera coordinada con la Guardia Nacional.

Envío mi solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas ante lo ocurrido en Teotihuacán.

Desde el primer momento, la @SS_Edomex atendió el reporte de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional.

 

 


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