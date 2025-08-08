Cerrar X
EH_UNA_FOTO_4d94f046c1
Nacional

Aumentan muertes por enfermedades cardiacas en México: Inegi

Las enfermedades del corazón y la diabetes encabezan las causas, mientras que homicidios y suicidios concentraron más de 42 mil muertes violentas

  • 08
  • Agosto
    2025

México registró 818,437 defunciones en 2024, cifra preliminar que representa un incremento de 2.3% en comparación con 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

La tasa bruta de defunciones fue de 629 por cada 100 mil habitantes, 10 puntos más que el año previo.

Del total, 796,321 muertes ocurrieron en 2024 y el resto en años anteriores. El 89.6% se debió a enfermedades y problemas de salud, mientras que 10.4% correspondió a causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios.

Enfermedades del corazón y diabetes, las principales causas

Las enfermedades del corazón fueron responsables de 192,563 fallecimientos, seguidas por diabetes mellitus (112,641), tumores malignos (95,237), enfermedades del hígado (40,704) y accidentes (39,729).

En conjunto, estas cinco causas concentraron más de la mitad de las muertes registradas en el país.

El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 57.9 % de las defunciones.

Entre las mujeres, las enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos lideraron la lista, mientras que en hombres destacaron también accidentes, homicidios y enfermedades del hígado.

Violencia: más de 42 mil muertes por homicidio o suicidio

En 2024 se contabilizaron 85,083 muertes por causas externas: 46.7% por accidentes, 39.1% por homicidios (33,241 casos) y 10.6% por suicidios (9,000 casos).

Los hombres representaron 87.8% de los homicidios y 80.7% de los suicidios, siendo el grupo de 25 a 34 años el más afectado.

En homicidios, el arma de fuego fue el medio más frecuente (71.8%), mientras que en suicidios predominó el ahorcamiento (85.7%).

Por su parte, el Inegi aclaró que estos datos son preliminares y se confrontarán con los registros de la Secretaría de Salud antes de su publicación definitiva, prevista para noviembre.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25221787536812_1c37fd0ee0
Astronautas regresan a la Tierra con SpaceX tras meses en la EEI
AP_25221680510324_2ae35e2d84
Reportan a Miguel Uribe en estado crítico tras hemorragia
Gx7sq_WG_Xs_A_Ao_Y_Jp_193deb16f0
Supervisa Claudia Sheinbaum ampliación del puerto de Manzanillo
publicidad

Últimas Noticias

AP_25221787536812_1c37fd0ee0
Astronautas regresan a la Tierra con SpaceX tras meses en la EEI
AP_25221680510324_2ae35e2d84
Reportan a Miguel Uribe en estado crítico tras hemorragia
Gx7sq_WG_Xs_A_Ao_Y_Jp_193deb16f0
Supervisa Claudia Sheinbaum ampliación del puerto de Manzanillo
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×