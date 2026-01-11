Hallan restos humanos dentro fosas en Baja California

Al menos tres fosas clandestinas con restos humanos fueron encontradas por miembros de colectivos de búsqueda durante este fin de semana en el municipio de Mexicali, Baja California.

Luego de recibir información sobre la ubicación de los restos, colectivos de búsqueda en conjunto con autoridades localizaron las primeras dos fosas clandestinas. La primera contenía fragmentos óseos de por lo menos dos personas, así como casquillos de diversos calibres.

En la segunda, se encontraron los restos de dos personas sin extremidades, pero con tejido muscular que señala que pudieron ser calcinados.

Suman nueve víctimas con hallazgo de tercer fosa

Sin embargo, en una tercera fosa fue hallada en las inmediaciones del Valle de Mexicali, donde la evidencia señala que podría tratarse de cinco víctimas más, lo que da un total de nueve personas encontradas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Municipal y Comisión Local de Búsqueda participaron en las actividades de búsqueda y rescate de víctimas.

