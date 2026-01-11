Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Restos_fosas_Baja_California_60cfb962ed
Nacional

Hallan restos humanos dentro fosas en Baja California

Al menos dos de los nueve cuerpos encontrados en estas fosas no contaban con extremidades, por lo que ya se realizan las investigaciones pertienentes

  • 11
  • Enero
    2026

Al menos tres fosas clandestinas con restos humanos fueron encontradas por miembros de colectivos de búsqueda durante este fin de semana en el municipio de Mexicali, Baja California.

Luego de recibir información sobre la ubicación de los restos, colectivos de búsqueda en conjunto con autoridades localizaron las primeras dos fosas clandestinas. La primera contenía fragmentos óseos de por lo menos dos personas, así como casquillos de diversos calibres.

En la segunda, se encontraron los restos de dos personas sin extremidades, pero con tejido muscular que señala que pudieron ser calcinados.

Suman nueve víctimas con hallazgo de tercer fosa

Sin embargo, en una tercera fosa fue hallada en las inmediaciones del Valle de Mexicali, donde la evidencia señala que podría tratarse de cinco víctimas más, lo que da un total de nueve personas encontradas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Municipal y Comisión Local de Búsqueda participaron en las actividades de búsqueda y rescate de víctimas.

También podría interesarte: Hallan restos humanos durante búsqueda en Reynosa


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

2025_12_22_T233952_Z_430339601_RC_2_YLIAKWTSE_RTRMADP_3_USA_TRUMP_OFFSHORE_WIND_EQUINOR_1024x681_8250b93f77
Trump impondrá aranceles de 25% a países que negocien con Irán
Florida_ejecucion_2026_93fe755043
Florida ejecutará a su primer recluso del 2026 tras batir récord
apple_google_siri_ia_6fcd1b0939
Apple se apoya en Google para renovar Siri con IA
publicidad

Últimas Noticias

deportes_paris_fc_b7e9b4bfb6
¡Resultado histórico! París FC elimina al PSG de la Copa francesa
erfhbgfsre_4d4fab0a4e
Celebra Guadalupe los 100 años de Doña Gaudencia
tamaulipas_53e73019a5
Invasión de predios en Altamira; denuncian despojo en El Repecho
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×