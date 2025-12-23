Camioneros demandan a California por plan de revocar licencias

Este martes, un grupo de camioneros inmigrantes presentó una demanda en contra del Departamento de Vehículos Motorizados de California, argumentando que el estado violó los derechos de los trabajadores cuando se tomaron medidas para revocar sus licencias de conducir comerciales.

Fue el mes pasado que funcionarios de California señalaron que se notificó a cerca de 17,000 camioneros que sus licencias serían revocadas debido a que la fecha de vencimiento excedía el tiempo que los conductores tenían permitido estar legalmente en Estados Unidos.

Desde esa notificación, la cifra ha aumentado a 21,000.

La decisión de revocar las licencias se dio después de que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a tomar medidas enérgicas contra la emisión de licencias de conducir a inmigrantes, un tema que también ha derivado en las amenazas del gobierno federal con retener fondos a California, Pensilvania, Minnesota y Nueva York.

La Sikh Coalition, un grupo nacional que defiende los derechos civiles de los sijs, y el Asian Law Caucus presentaron una demanda colectiva a nombre de los conductores de California.

"Estos conductores han pasado años anclando sus vidas a estas carreras, solo para enfrentarse ahora a una posible ruina económica sin tener culpa alguna; merecen algo mejor, y California debe hacer mejor las cosas", declaró Munmeeth Kaur, directora legal de Sikh Coalition.

De acuerdo con los grupos de camioneros, el plan de California para la revocación de las licencias es una violación a sus derechos al debido proceso y pone en riesgo su medio de vida, por lo que buscan que el Tribunal Superior del condado de Alameda detenga la cancelación de licencias.

Las preocupaciones en torno a los camioneros inmigrantes cobraron atención después de que el conductor de un tráiler --quien se encontraba en el país sin autorización legal-- dio una vuelta prohibida y causó un accidente que cobró la vida de tres personas en Florida en agosto pasado. En octubre se produjo un accidente en California que también dejó tres muertos e involucraba a un camionero que estaba sin permiso legal en Estados Unidos, el cual intensificó las preocupaciones.

