Nacional

Amplían tres meses investigación contra Hernán 'N'

Un juez prorrogó la investigación complementaria a Hernán Bermúdez Requena; la etapa intermedia del proceso penal se retrasa hasta marzo de 2026.

  • 23
  • Diciembre
    2025

Justo al cumplirse los primeros tres meses de la investigación complementaria, un juez autorizó ampliar otros tres meses el plazo a la Fiscalía de Tabasco para continuar las indagatorias contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad durante la gestión de Adán Augusto López.

Defensa sin oposición

Durante la audiencia celebrada este martes, la Fiscalía solicitó la prórroga y la autoridad judicial la concedió.

La defensa del imputado no se opuso ni presentó argumentos en contra de la ampliación.

Con esta decisión, se retrasa el inicio de la etapa intermedia del proceso penal, que estaba prevista para este 23 de diciembre.

La nueva fecha de cierre de la investigación complementaria quedó programada para el 24 de marzo de 2026, cuando también se retomará la audiencia correspondiente.

Delitos y situación legal

Bermúdez Requena, originario de Mérida, Yucatán, enfrenta acusaciones por extorsión, secuestro agravado y delincuencia organizada, y permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”.

Sus cuentas se encuentran congeladas mientras continúa el proceso.


