CDMX despedirá 2025 con macrofiesta electrónica

La Ciudad de México despedirá 2025 y dará la bienvenida al Año Nuevo 2026 con un macrofestejo de música electrónica en Paseo de la Reforma, que el Gobierno capitalino promete será “la fiesta electrónica más grande del mundo”.

El evento estará organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y buscará convertir la avenida en un gran escenario al aire libre.

La celebración será de entrada libre y se realizará el miércoles 31 de diciembre, de las 18:00 horas a las 02:00 horas del 1 de enero.

El Ángel de la Independencia será el punto simbólico central del festejo, iluminado con una propuesta visual pensada para acompañar la música electrónica.

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, el encuentro reunirá géneros como electro-pop, techno, synthwave, experimentación electrónica y fusiones contemporáneas como el tribal guarachero, en un formato diseñado para todo tipo de públicos.

El cartel incluye a artistas internacionales como MGMT, Arca, Kavinsky y Jehnny Beth, así como talento nacional y binacional con nombres como Mariana Bo, 3BallMTY, Ramiro Puente y Vel.

Las autoridades señalaron que el evento reafirma el compromiso de la ciudad con el acceso libre a la cultura y la apropiación del espacio público, e invitaron a la ciudadanía a despedir 2025 y recibir 2026 bailando en una de las avenidas más emblemáticas del país.

