Avanza programa 'Sí al desarme, Sí a la Paz'; canjean 8 mil armas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el programa “Sí al desarme, Sí a la Paz” ha logrado canjear 8 mil 547 armas de fuego en todo el país desde su inicio en octubre de 2024.

El programa, coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), gobiernos locales y la Iglesia católica, permite que la población entregue de forma anónima sus armas a cambio de dinero en efectivo, con el objetivo de reducir los riesgos de violencia en los hogares y comunidades.

“Esta acción es parte del compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir la paz desde los territorios”, señaló Rodríguez durante la conferencia matutina.

Gracias a la coordinación interinstitucional, con #SíAlDesarmeSíALaPaz se han canjeado, de forma voluntaria y anónima, 8 mil 547 armas de fuego por dinero en efectivo; así como 6 mil 353 juguetes bélicos por didácticos.🇲🇽 🕊️@Claudiashein @RocioBarcena @Defensamx1 pic.twitter.com/zSd4MdrXL3 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 11, 2025

Armas largas, cortas y granadas fuera de circulación

De acuerdo con los datos presentados, las armas recolectadas incluyen:

2 mil 466 armas largas

5 mil 031 armas cortas

mil 050 granadas

Además, se recuperaron miles de cartuchos y cargadores en distintos puntos del país.

La titular de Gobernación destacó que estas acciones han tenido lugar en estados como Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México, donde recientemente se instalaron módulos de canje en municipios como Apizaco y San Pablo del Monte.

Juguetes bélicos, sustituidos por educativos

De forma complementaria, el programa también promueve el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos, buscando cambiar la cultura de la violencia desde la infancia.

Hasta la fecha, se han intercambiado más de 6 mil 300 juguetes, con el apoyo de escuelas, iglesias y centros comunitarios.

“Se trata de enseñar desde pequeños que la paz no se construye con armas, sino con educación y juego sano”, expresó Rodríguez.

Más de 2.8 millones de personas atendidas en colonias con violencia

La secretaria agregó que dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno federal ha brindado más de 4.4 millones de atenciones a 2 millones 871 mil personas en comunidades afectadas por la violencia.

Estas acciones incluyen talleres de prevención, actividades culturales, ferias de servicios y programas deportivos, en los que participaron más de 1.5 millones de personas.

Asimismo, se destacó el trabajo de las mesas estatales y regionales de construcción de paz, que han realizado más de 6 mil jornadas comunitarias y 224 mil visitas casa por casa en colonias prioritarias.

