EH_UNA_FOTO_70be7132c6
Deportes

¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres

El futbolista uruguayo llegará a un nuevo destino dentro del futbol mexicano, dicho destino será San Nicolás de los Garza donde defenderá los colores auriazules

  • 29
  • Enero
    2026

El delantero de 31 años se incorporará a su cuarto club dentro del Balompié mexicano, se trata de nada más y nada menos que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Aguirre regresa a Nuevo León tras un breve periodo con los Rayados del Monterrey que duró dos años desde 2022 hasta 2024, su rendimiento con la pandilla resultó regular, dentro de los 63 partidos jugados con el conjunto albiazul sumó 9 anotaciones y 7 asistencias.

Rendimiento del 'Buffalo' con las Aguilas 

Aguirre llegará con los felinos, siendo proveniente del Club América, donde ganó dos campeonatos, 1 título de liga (Apertura 2024) y 1 Campeones Cup, su rendimiento con las águilas fue decente, ya que en un periodo de dos años sumó 2770 minutos donde anotó 16 goles y 1 sola asistencia.

 El 'Buffalo' es considerado como un jugador cumplidor dentro del conjunto azulcrema, ya que los mismos aficionados mencionan que el delantero cuando tenía que aparecer en momentos importantes, aparecía de forma cumplidora al anotar los goles necesarios para tratar de obtener el campeonato del Apertura 2024, mismo torneo que ganaron la final en contra de los Rayados del Monterrey.

Primera convocatoria a la selección de Uruguay 

Debido a sus buenas actuaciones con los azulcremas, Aguirre fue convocado con la selección mayor de Uruguay por primera vez en su carrera profesional el 15 de noviembre del 2024 en un encuentro de las eliminatorias para el mundial 2026 en contra de la selección de Colombia, donde debutó con una anotación y con una victoria por 3-2.

Con la selección charrúa suma 9 partidos jugados donde lleva 3 anotaciones bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, al llegar al conjunto regiomontano, puede ser una gran oportunidad de sumar la mayor cantidad de minutos posibles para poder ser llamado a ser parte del plantel que representará a Uruguay en el próximo mundial 2026.

Llegada de Aguirre con los felinos

Según diversas fuentes, la contratación de Rodrigo Aguirre fue pedida por el Director Técnico de los Tigres, Guido Pizarro, quien busca un delantero con rasgos ofensivos y olfato goleador ante la inminente salida del delantero Nicolás Ibáñez y el posible torneo de retiro de André-Pierre Gignac.

Se espera que el delantero llegue esta semana a la ciudad de Monterrey para ser presentado oficialmente y ser valorado por el equipo médico del club para descartar cualquier tipo de inconveniencia para que su debut con el conjunto regiomontano sea lo más rápido posible.

Jugadores que han vestido los colores de Tigres y Rayados

Con la llegada de Aguirre al equipo felino, se suma a una numerosa lista de jugadores que han vestido los colores de ambos equipos de la sultana del norte.

Donde algunos jugadores han destacado de manera individual al vestirse como Tigres y algunos otros fueron incluso campeones al defender la camiseta rayada.

A continuación te presentamos los jugadores que han sido parte de ambas instituciones a lo largo de su carrera.

Carlos Salcedo 

Tigres (2019-2022)

Rayados (2025-Actualmente)

EH DOS FOTOS.jpg

Egidio 'Cacha' Arévalo

Rayados (2007-2008)

Tigres (2014-2016)

arevalo-rayados-tigres .png

Aldo de Nigris

Tigres (2002-2007)

Rayados (2009-2013) (2015-2017)

EH DOS FOTOS (1).jpg

Gastón 'Gata' Fernández

Rayados (2006-2007)

Tigres (2008-2009)

EH DOS FOTOS (2).jpg

Sebastián 'Loco' Abreu 

Rayados (2006-2007)

Tigres (2007-2008)

EH DOS FOTOS (3).jpg

Francisco 'Abuelo' Cruz

Rayados (1983-1988) (1999)

Tigres (1992-1995) (1996-1998)

EH DOS FOTOS (4).jpg

Luis 'Matador' Hernández

Rayados (1992-1994)

Tigres (1998-2000)

EH DOS FOTOS (5).jpg

Carlos Ochoa

Tigres (2001-2002) (2003) (2011)

Rayados (2006-2009)

EH DOS FOTOS (6).jpg


