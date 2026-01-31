Inaugura Sheinbaum carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

En un acto que consolida la conectividad entre Sonora y Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes. Con esta obra, la mandataria cumple el compromiso adquirido en marzo de 2025, reduciendo el tiempo de traslado entre ambas entidades a tan solo una hora y media.

“Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada que dé más felicidad que cumplir. Hoy venimos a decir: cumplimos con ustedes”, afirmó la presidenta ante los habitantes de la región serrana.

Impacto económico y social

El proyecto representó una inversión estratégica de 1,822 millones de pesos y fue un motor de economía local al generar 5,466 empleos, entre directos e indirectos. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la vía cuenta con una extensión de 134 kilómetros, distribuidos en 18 km dentro de territorio sonorense y 116 km en Chihuahua.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró la conclusión de esta obra iniciada en la administración anterior, destacando que atiende una demanda histórica de los pobladores de la sierra y garantiza la continuidad de los proyectos de la Cuarta Transformación.

Programas de Bienestar: Récord para 2026

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo destacó la solidez económica del país, recordando que entre 2018 y 2024 se logró sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas. En este contexto, anunció que para 2026 el Gobierno de México destinará un presupuesto histórico de un billón de pesos para los Programas de Bienestar.

Este monto asegurará la continuidad de los apoyos actuales y el financiamiento de tres nuevas iniciativas de su gestión:

Pensión Mujeres Bienestar

Beca Rita Cetina

Programa Salud Casa por Casa

La mandataria concluyó reiterando que el modelo de desarrollo actual permite fortalecer el apoyo social sin aumentar la inflación, manteniendo niveles récord en Inversión Extranjera Directa.

