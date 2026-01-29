Podcast
Nuevo León

Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza

La cita es este domingo 1 de febrero a partir de las 15:00 horas en la emblemática Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal

  • 29
  • Enero
    2026

Con el objetivo de preservar las tradiciones y fomentar la convivencia familiar, el municipio de Monterrey invitó a la ciudadanía a participar en "La Regia Tamaliza".

La cita es este domingo 1 de febrero a partir de las 15:00 horas en la emblemática Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal. 

Este evento busca reunir a miles de regiomontanos para celebrar una de las tradiciones gastronómicas más queridas de México en un ambiente totalmente festivo.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 9.28.58 PM.jpeg

Más allá de la oferta gastronómica, la Regia Tamaliza contará con una cartelera de entretenimiento diseñada para todas las edades con shows infantiles y grupos musicales como La Gran Orquesta de Monterrey.

Las autoridades locales recomiendan a los asistentes llegar con anticipación para disfrutar de los espectáculos.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 9.28.48 PM.jpeg


