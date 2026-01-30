Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski

Este viernes 30 de enero de 2026, la comunidad empresarial y social del norte del país despide a Mauricio Wapinski, figura central en la industria de la alta joyería y relojería en México. El empresario falleció a los 70 años, según confirmaron fuentes cercanas a la familia, quienes no precisaron las causas del deceso.

Wapinski, esposo de Janet Schwarz y padre de familia, deja un legado imborrable como el estratega que profesionalizó y expandió EMWA, convirtiéndola en la cadena de joyería más importante de México y un referente en América Latina.

Un legado forjado entre diamantes y resiliencia

La trayectoria de Mauricio está intrínsecamente ligada a la visión de su padre, Don Emmanuel Wapinski. Sobreviviente del Holocausto en Polonia, Don Emmanuel aprendió el oficio de cortador de diamantes en Cuba antes de establecerse en Monterrey.

En 1949, junto a su esposa, fundó el negocio que inicialmente operaba bajo un modelo de venta puerta por puerta. Fue hasta los años 70 cuando el nombre EMWA (abreviatura del fundador) comenzó a resonar con fuerza, estableciendo las bases de lo que hoy es un imperio del lujo.

El arquitecto de la expansión nacional

Aunque sus hermanos, Jacobo y José, fueron fundamentales en la integración de marcas de prestigio como Rolex y Cartier en los años 80, la llegada de Mauricio en la década de los 90 marcó un antes y un después en la estructura operativa de la firma.

Con una maestría en Administración y experiencia previa como consultor, Mauricio Wapinski asumió roles críticos que permitieron el crecimiento exponencial de la marca:

Estructura Administrativa: Profesionalizó los procesos internos de una empresa familiar en crecimiento.

Expansión Estratégica: Fue el principal impulsor de la apertura de sucursales fuera de Nuevo León, consolidando plazas en León y la Ciudad de México.

Operación de Compras: Lideró la relación comercial y el catálogo de alta gama que distingue a la joyería.

Filosofía humana: "El personal es la esencia"

Más allá de las métricas financieras, Mauricio Wapinski era reconocido en el entorno regiomontano por su calidez y cercanía. Bajo su dirección, EMWA adoptó una filosofía donde el colaborador era el activo más valioso.