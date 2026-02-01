Supervisan avances de 'Bosques Ciudadanos' en Área Metropolitana

La Secretaría de Medio Ambiente aseguró que se cuentan con avances significativos en su meta por reverdecer diversos puntos estratégicos del Área Metropolitana.

Como parte de "Bosques Ciudadanos", el titular Raúl Lozano Caballero recorrió la avenida Gonzalitos, una vialidad beneficiada por este proyecto ambiental, al igual que Morones Prieto y Constitución.

“Cada árbol que plantamos en estas avenidas es un pulmón más para nuestra ciudad y un legado de bienestar para las futuras generaciones. Gonzalitos es un símbolo de nuestro compromiso diario. Seguimos trabajando sin pausa para llevar naturaleza y vida al área metropolitana, transformándola en un lugar más sostenible y resiliente.” señaló Lozano Caballero.

Se convertirá en espacio vital con más de 60 árboles nativos

Este frente de acción contará con más de 60 árboles nativos que beneficiarán a miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

Dichas plantaciones mejorarán la calidad del aire, reducirán el efecto de isla de calor, además de embellecer el paisaje urbano, como parte del compromiso por recuperar los espacios verdes.

Avenidas beneficiadas por este proyecto

Algunas de las vialidades que muestran los beneficios de este proyecto ambiental son:

Colón (centro de Monterrey)

Félix U. Gómez (centro de Monterrey)

Antonio L. Rodríguez (centro de Monterrey)

Autopista al Aeropuerto (altura de Apodaca)

Juárez (Guadalupe)

Parques

Camellones

Explanada de los Héroes

Con estas acciones, el titular de la dependencia ambiental reafirmó su compromiso de continuar impulsando el programa Bosques Ciudadanos.

