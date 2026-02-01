Podcast
arranca_jornada_electoral_presidencial_costa_rica_0a8e9a36e7
Nacional

Arranca jornada electoral presidencial en Costa Rica

Con más de 20 aspirantes a la presidencia del país centroamericano, más de 3.7 millones de ciudadanos elegirán a su próximo mandatario

  • 01
  • Febrero
    2026

Este domingo arrancaron las elecciones presidenciales en Costa Rica para el periodo 2026-2030 tras participar en una campaña política marcada por la inseguridad.

Las urnas abrieron este domingo a las 6:00 hora local para que más de 3.7 millones de personas elijan a su próximo mandatario y 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

Durante la jornada estarán abiertas 7,154 juntas receptoras de votos ubicadas en centros educativos públicos de todo el país. También las mesas de votación se encontrarán en las cárceles, donde más de 10,730 reclusos podrán elegir a su próximo presidente.

La campaña previa a las elecciones estuvo marcada por la inseguridad, la cual es considerada por la población como el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, que en su mayoría son atribuidos al ajuste de cuentas entre bandas involucradas con el crimen organizado.

Estas son algunas propuestas de candidatos

Laura Fernández

La candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, prometió mano dura contra el crimen organizado, así como la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas, reformar el Poder Judicial y las leyes contra la criminalidad.

Claudia Dobles y Álvaro Ramos

Los aspirantes de la oposición de la Coalición Agenda Ciudadana, destacaron la necesidad de mejorar leyes contra el crimen organizado y operativos especiales de la policía; también presentaron propuestas con un mayor enfoque en la parte social, la educación, la recuperación de espacios públicos, el deporte y la cultura.

Según la agencia EFE, para el puesto de presidente hay 20 candidatos, de los cuales 15 son hombres y cinco son mujeres. Mientras que en el caso de los diputados, hay 1,207 candidaturas, de las que un 49.1% son mujeres y 50.9% son hombres.

Se estima que los resultados preliminares se darán a conocer a las 20:45 hora local por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mismos que establecieron una serie de controles y vigilancia para garantizar el proceso electoral. Además cuentan con la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación para blindar el proceso.

 

 


