Cae 'Danone' jefe de plaza del CJNG en la Zona Norte de Q. Roo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en coordinación con la Semar y la Defensa, detuvieron a Emilio Alejandro “N”, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la Zona Norte del estado.

Reportes oficiales indican que está relacionado con delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. También es conocido como El H y/o El Danone.

Operaba en siete municipios turísticos

Las autoridades lo identifican como líder del CJNG en Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres. Además, presuntamente coordinaba la expansión del cártel mediante la célula Deltas: Operativa Jaguar.

Detenido con droga, arma y efectivo

La captura ocurrió en la avenida José López Portillo. En su mochila se aseguraron 64 dosis de marihuana, 23 de cristal, 19 de cocaína, un arma de fuego, un cargador, 12 cartuchos, 300 mil pesos y cuatro celulares.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo para continuar con las investigaciones.

