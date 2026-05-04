Cae ‘El Chuky’, supuesto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales derivó en la captura de Lorenzo ‘N’, alias “El Chuky” o “Curro”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Manzanillo, Colima.

La detención representa un golpe a la estructura operativa del grupo criminal en la región, donde el sujeto es señalado como uno de los principales generadores de violencia.

¿Cómo se realizó el operativo en Manzanillo?

De acuerdo con autoridades, la captura fue resultado de un despliegue coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones estatales.

El operativo incluyó trabajos de inteligencia, vigilancia y uso de drones, lo que permitió ubicar al objetivo y ejecutar su detención sin que se registraran enfrentamientos.

¿De qué delitos lo acusan?

Lorenzo ‘N’ es señalado por su presunta participación en delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión y distribución de droga en el estado de Colima.

Las investigaciones lo ubican como una figura clave en las operaciones del CJNG en el puerto, una zona estratégica por su actividad comercial y logística.

¿Qué representa esta detención?

Autoridades consideran que la captura impacta directamente en la operación del grupo criminal en Manzanillo, uno de los puntos relevantes para el tráfico y distribución en el occidente del país.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

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