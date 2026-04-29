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Internacional

Exige EUA a México acelerar acciones de seguridad en frontera

El secretario de Defensa de Estados Unidos exigió a México acelerar sus acciones en materia de seguridad fronteriza, pese a reconocer avances recientes

  • 29
  • Abril
    2026

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó un nuevo llamado al gobierno mexicano para intensificar y acelerar los operativos de seguridad en la frontera, al considerar que los avances reportados hasta ahora son insuficientes.

Durante su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el funcionario reconoció los esfuerzos de México, pero dejó clara la postura de la administración encabezada por Donald Trump.

“Necesitamos ver más, y verlo rápido”, sostuvo.

Avances reconocidos, pero insuficientes

El gobierno estadounidense aseguró que, gracias a operativos militares terrestres, marítimos y aéreos, ha logrado reducir a cero los cruces ilegales en su lado de la frontera, sin embargo considera que estos resultados deben complementarse con acciones más contundentes del lado mexicano.

En ese sentido, Washington insiste en la necesidad de mayor control territorial en la frontera sur de Estados Unidos, resultados visibles en el corto plazo y coordinación activa con fuerzas armadas estadounidenses

Esta última exigencia se vincula con la reciente autorización del Senado mexicano para el ingreso de 96 marines que participarán en labores de capacitación con elementos de la Secretaría de Marina.

La intervención de Hegseth también estuvo marcada por cuestionamientos de legisladores demócratas sobre la política exterior y militar del gobierno estadounidense, particularmente en relación con el conflicto en Irán.

Entre los temas señalados destacan:

  • El bloqueo del estrecho de Ormuz
  • El aumento en los costos de la guerra
  • La reducción de reservas de municiones
  • Un bombardeo con víctimas civiles, incluidos menores

Estos señalamientos reflejan el creciente debate interno en Estados Unidos sobre el manejo de los conflictos internacionales.

Un presupuesto militar histórico en debate

El eje central de la comparecencia fue la defensa del presupuesto militar para 2027, que asciende a $25 mil millones de dólares, la cifra más alta en la historia del país.

De acuerdo con la administración estadounidense, el incremento responde al fortalecimiento militar de potencias como China, Rusia e Irán, así como a una supuesta brecha en capacidades.

El representante Mike Rogers advirtió sobre estas limitaciones:

“No tenemos suficientes municiones, buques ni aeronaves”.

En paralelo, los operativos y acuerdos entre autoridades continúan desarrollándose en distintos niveles.


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