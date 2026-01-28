Cae 'El Elmo', presunto líder de célula delictiva

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la detención de Jesús Antonio “N”, alias “El Elmo”, presunto líder de la célula delictiva conocida como Los Elmos, vinculada al Cártel de Tláhuac y a diversos delitos de alto impacto en el oriente de la capital.

Persecución y enfrentamiento en Tláhuac

La captura se realizó la noche del 28 de enero de 2026 en la alcaldía Tláhuac. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), el presunto delincuente intentó huir al notar la presencia policial, disparó contra los agentes y protagonizó una persecución que terminó cuando chocó su camioneta Audi contra otros vehículos y patrullas.

Imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez, del programa C4 en Alerta, mostraron el vehículo con severos daños en la parte frontal tras el impacto.

Delitos y aseguramientos

Jesús Antonio “N” es señalado como extorsionador y presunto homicida al servicio del Cártel de Tláhuac, con operación en alcaldías como Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y zonas limítrofes del Estado de México.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron:

253 dosis de marihuana a granel

Un arma de fuego

Dinero en efectivo

Un teléfono celular

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía capitalina para continuar con las investigaciones correspondientes.

El Cártel de Tláhuac fue fundado por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, abatido en 2017 por la Secretaría de Marina.

