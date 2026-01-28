Impulsa Sheinbaum créditos para pymes tras reunión con Banxico

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que sostuvo un encuentro con la gobernadora del Banco de México y representantes del sector bancario para revisar mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas, así como el impulso a los pagos digitales en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el diálogo forma parte de una agenda de trabajo permanente con las instituciones financieras.

“Con ellos hemos estado trabajando distintos temas. Uno de ellos es el acceso a créditos, no solo a tasas accesibles, sino a que los requisitos para un crédito no sean tantos”, señaló.

En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país. pic.twitter.com/UGlVfM9CIj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 27, 2026

Menos trabas para obtener financiamiento

Sheinbaum subrayó que muchas pymes enfrentan obstáculos para acceder a préstamos debido al número de condiciones que se les exige.

“En general, las pequeñas empresas, medianas incluso, a veces no tienen acceso a un crédito por la cantidad de requisitos que se les solicita”, afirmó.

Indicó que el tema ya se revisa en una mesa conjunta con la Secretaría de Hacienda para definir medidas concretas.

Apuesta por los pagos digitales

Otro de los puntos centrales fue la modernización del sistema de pagos y la expansión de herramientas digitales en todo el país.

“Hablamos de ello y hay una mesa de trabajo con Secretaría de Hacienda y también sobre el tema de la digitalización de pagos… lo vamos a impulsar todavía más este año”, puntualizó la presidenta.

Añadió que, aunque ya existen mecanismos electrónicos, la intención es acelerar su adopción para ampliar la inclusión financiera y facilitar las transacciones de comercios y consumidores.

