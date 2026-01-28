Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_reunion_banqueros_b8385ce19c
Nacional

Impulsa Sheinbaum créditos para pymes tras reunión con Banxico

Claudia Sheinbaum se reunió con la gobernadora del Banco de México para facilitar el acceso al financiamiento de pymes y promover pagos digitales

  • 28
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que sostuvo un encuentro con la gobernadora del Banco de México y representantes del sector bancario para revisar mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas, así como el impulso a los pagos digitales en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el diálogo forma parte de una agenda de trabajo permanente con las instituciones financieras.

“Con ellos hemos estado trabajando distintos temas. Uno de ellos es el acceso a créditos, no solo a tasas accesibles, sino a que los requisitos para un crédito no sean tantos”, señaló.

Menos trabas para obtener financiamiento

Sheinbaum subrayó que muchas pymes enfrentan obstáculos para acceder a préstamos debido al número de condiciones que se les exige.

“En general, las pequeñas empresas, medianas incluso, a veces no tienen acceso a un crédito por la cantidad de requisitos que se les solicita”, afirmó.

Indicó que el tema ya se revisa en una mesa conjunta con la Secretaría de Hacienda para definir medidas concretas.

Apuesta por los pagos digitales

Otro de los puntos centrales fue la modernización del sistema de pagos y la expansión de herramientas digitales en todo el país.

“Hablamos de ello y hay una mesa de trabajo con Secretaría de Hacienda y también sobre el tema de la digitalización de pagos… lo vamos a impulsar todavía más este año”, puntualizó la presidenta.

Añadió que, aunque ya existen mecanismos electrónicos, la intención es acelerar su adopción para ampliar la inclusión financiera y facilitar las transacciones de comercios y consumidores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tren_interoceanico_dictamen_sheinbaum_fgr_685ce43da6
FGR alista dictamen por descarrilamiento del Tren Interoceánico
tmec_sheinbaum_c91a1592fb
Sheinbaum defiende T-MEC y alista diálogo con Trump
inflacion_mexico_sube_b33dacf9a6
Sube inflación a 3.77% en México al arranque de 2026
publicidad

Últimas Noticias

china_11_ejecutados_por_ciberestafa_bad5d43de8
China ejecuta 11 miembros de un poderoso clan de la mafia en Asia
sre_eua_diplomatica_9ceacf2f25
Rechaza México acusaciones de intervención política en EUA
marc_anthony_octavo_hijo_b2d37d1ea3
Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×