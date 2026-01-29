Podcast
Secuestran a más de 10 trabajadores mineros en Sinaloa

Aparentemente, un comando irrumpió un inmueble del fraccionamiento La Clementina para llevarse a la fuerza a los empleados

  • 29
  • Enero
    2026

Un grupo de hombres armados privó de la libertad a entre 10 y 14 ingenieros y trabajadores técnicos vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. en el municipio de Concordia, Sinaloa, confirmaron familiares, medios locales y organizaciones del sector minero.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 23 de enero, cuando un comando irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, inmueble rentado por la empresa para alojar a su personal, y se llevó por la fuerza a los trabajadores que participaban en actividades del Proyecto Pánuco.

Expresan profunda preocupación por desaparición

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su “profunda preocupación” por la desaparición de al menos 10 profesionales del sector, mientras que familiares señalaron que las víctimas son originarias principalmente de Sonora y Chihuahua.

Entre los desaparecidos se identificó a personal técnico, geólogos, supervisores ambientales y guardias de seguridad. Autoridades de Chihuahua y Sonora emitieron fichas de búsqueda para al menos dos de los trabajadores, mientras que la Fiscalía de Sinaloa confirmó la apertura de una carpeta de investigación, sin detallar operativos en la zona serrana.

Familiares denunciaron que la empresa no habría presentado una denuncia formal ante la Fiscalía estatal y que, hasta el momento, no se han recibido llamadas ni exigencias por parte de los presuntos captores. Ante la falta de información, las familias hicieron público el caso y exigieron una intervención inmediata de autoridades estatales y federales.

Vizsla Silver no había emitido un posicionamiento oficial. El secuestro ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa y se suma a los riesgos de inseguridad que enfrenta el sector minero en diversas regiones del país.

Claudia Sheinbaum anuncia visita a Sinaloa

Derivado de los recientes hechos ocurridos e incluido el ataque contra militantes del partido de Movimiento Ciudadano, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que visitará el Estado junto con su Gabinete para reforzar las acciones de seguridad implementadas.

"El Gabinete de Seguridad está colaborando con el Gobierno del Estado para poder trabajar en este sentido [...] Pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa ya con los gabinetes de seguridad que estamos teniendo. Ahí nos vamos a reunir con ciudadanos, también con empresarios para ver la situación de Sinaloa" explicó Sheinbaum Pardo.


