Investigan desaparición de 10 mineros; hallan restos en Sinaloa

La desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en Sinaloa es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Las autoridades informaron que, derivado de diversas diligencias, se han registrado avances en la indagatoria, entre ellos la localización de cuerpos y restos humanos relacionados con el caso.

Hallan cuerpo con características de una víctima

De acuerdo con los reportes oficiales, como resultado de los operativos realizados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se logró ubicar un cuerpo que presenta características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas.

Las autoridades señalaron que actualmente se llevan a cabo los estudios y análisis periciales correspondientes para confirmar la identidad de la víctima. Este proceso forma parte de las acciones encaminadas a esclarecer los hechos y determinar la situación de los trabajadores reportados como desaparecidos.

Cateos y operativos en Concordia, Sinaloa

Las diligencias se han concentrado en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde personal de las corporaciones federales ha ejecutado cateos y labores de campo. En la zona continúa el procesamiento del lugar, así como la búsqueda de indicios y cualquier elemento que contribuya al avance de la investigación.

Las autoridades indicaron que los trabajos de inspección incluyen el análisis de posibles evidencias y el rastreo de información que permita reconstruir lo ocurrido. Estas acciones se desarrollan como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Detienen a cuatro personas durante las investigaciones

Como parte de las indagatorias, también se concretó la detención de cuatro personas, operación que se realizó con el apoyo de la Policía Estatal. Según el reporte oficial, estas capturas derivaron de labores coordinadas con áreas de inteligencia de la Defensa.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, mientras personal pericial continúa con el procesamiento de los indicios asegurados durante los operativos. De manera paralela, agentes ministeriales de FEMDO mantienen diversas diligencias para evitar que los hechos queden sin castigo.

Continúan trabajos periciales y ministeriales

Las autoridades federales informaron que las investigaciones siguen en curso y que los operativos permanecerán activos hasta agotar todas las líneas de investigación. Asimismo, reiteraron que se aplicarán los protocolos correspondientes para la identificación de las víctimas y la determinación de responsabilidades.

También se recordó que, conforme a la ley, las personas detenidas son consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

