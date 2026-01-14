Podcast
lider_lavadoras_queretaro_f4094db315
Nacional

Cae 'El Moncho', líder de Los Lavadora en Querétaro

Autoridades federales detuvieron a seis integrantes de una célula criminal en Querétaro, entre ellos 'El Moncho', señalado como líder de Los Lavadora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de seis personas en Querétaro, entre ellas Ramón, alias "El Moncho", identificado como líder de la célula delictiva conocida como Los Lavadora.

Operativo conjunto en Querétaro

La captura se logró tras cateos realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República, con apoyo del Gobierno del estado de Querétaro.

De acuerdo con García Harfuch, "El Moncho" coordinaba robos al autotransporte mediante agresiones y privación ilegal de la libertad de operadores, principalmente en la carretera México-Querétaro.

Vinculado a múltiples delitos

El titular de la SSPC detalló que dicha organización criminal también estaría relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.

Durante el operativo se aseguró un arma de fuego, cartuchos, un tráiler y diversas dosis de droga.

 


