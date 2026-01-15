Sheinbaum perfila reforma electoral y descarta afectar al INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma electoral aún no cuenta con una propuesta definitiva, pero dejó claro que su objetivo será fortalecer la democracia sin vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No se le va a quitar autonomía al INE”

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las críticas que han calificado la iniciativa como autoritaria, pese a que todavía no ha sido presentada formalmente.

“No se le quita autonomía al INE. Es una propuesta que le va a gustar a todos”, afirmó, al ironizar sobre quienes han llamado al proyecto “Ley Maduro”.

Ahorro y eficiencia, ejes centrales

Sheinbaum explicó que uno de los principales objetivos de la reforma será reducir los altos costos de los procesos electorales en México, que actualmente se encuentran entre los más elevados a nivel internacional.

Detalló que el ahorro presupuestal abarcaría a partidos políticos, al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), sin afectar su operación, para destinar recursos a otras prioridades nacionales.

Representación de minorías y plurinominales

Otro de los ejes será garantizar la representación de las minorías. “Eso no va a desaparecer”, subrayó, al rechazar que se busque excluir a fuerzas con menor votación.

En cuanto a los legisladores plurinominales, adelantó que se analiza un nuevo mecanismo para su elección, con el fin de evitar que sean definidos únicamente por las cúpulas partidistas mediante listas cerradas y abrir mayor participación ciudadana.

Más participación ciudadana

También señaló que se busca fortalecer la democracia participativa, permitiendo consultas públicas de manera más frecuente, incluso a nivel municipal, para que la población decida sobre temas clave en sus comunidades.

Asimismo, mencionó que se analiza ampliar la participación de los mexicanos que viven en el extranjero y revisar el número de regidores en los municipios, al considerar que en muchos casos es excesivo.

Fuero y calendario legislativo

Sobre el tema del fuero de diputados y senadores, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que sigue en análisis y no hay una definición final.

Finalmente, informó que la propuesta podría quedar lista en la primera semana de febrero y que aún se evalúa si su entrada en vigor sería en 2027.

“Es una apuesta que va a fortalecer la democracia”, concluyó.

Comentarios