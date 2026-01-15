Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
reforma_electoral_sheinbaum_2e42e2c187
Nacional

Sheinbaum perfila reforma electoral y descarta afectar al INE

La mandataria afirmó que la reforma electoral aún se construye, pero aclaró que no quitará autonomía al INE. El plan busca reducir costos y garantizar minorías

  • 15
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma electoral aún no cuenta con una propuesta definitiva, pero dejó claro que su objetivo será fortalecer la democracia sin vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No se le va a quitar autonomía al INE”

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las críticas que han calificado la iniciativa como autoritaria, pese a que todavía no ha sido presentada formalmente.

“No se le quita autonomía al INE. Es una propuesta que le va a gustar a todos”, afirmó, al ironizar sobre quienes han llamado al proyecto “Ley Maduro”.

Ahorro y eficiencia, ejes centrales

Sheinbaum explicó que uno de los principales objetivos de la reforma será reducir los altos costos de los procesos electorales en México, que actualmente se encuentran entre los más elevados a nivel internacional.

Detalló que el ahorro presupuestal abarcaría a partidos políticos, al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), sin afectar su operación, para destinar recursos a otras prioridades nacionales.

Representación de minorías y plurinominales

Otro de los ejes será garantizar la representación de las minorías. “Eso no va a desaparecer”, subrayó, al rechazar que se busque excluir a fuerzas con menor votación.

En cuanto a los legisladores plurinominales, adelantó que se analiza un nuevo mecanismo para su elección, con el fin de evitar que sean definidos únicamente por las cúpulas partidistas mediante listas cerradas y abrir mayor participación ciudadana.

Más participación ciudadana

También señaló que se busca fortalecer la democracia participativa, permitiendo consultas públicas de manera más frecuente, incluso a nivel municipal, para que la población decida sobre temas clave en sus comunidades.

Asimismo, mencionó que se analiza ampliar la participación de los mexicanos que viven en el extranjero y revisar el número de regidores en los municipios, al considerar que en muchos casos es excesivo.

Fuero y calendario legislativo

Sobre el tema del fuero de diputados y senadores, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que sigue en análisis y no hay una definición final.

Finalmente, informó que la propuesta podría quedar lista en la primera semana de febrero y que aún se evalúa si su entrada en vigor sería en 2027.

“Es una apuesta que va a fortalecer la democracia”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trafico_armas_sheinbaum_trump_3bc105aa26
Sheinbaum destaca avances en cooperación México-EUA contra drogas
inter_delcy_rodriguez_767b465b30
Delcy Rodríguez pide inversión extranjera en industria petrolera
a6d57c83_e950_4b1d_9f6b_2fe10b9507eb_122474e25a
Presenta PAN su agenda mínima para el segundo periodo ordinario
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
EH_FOTO_VERTICAL_3_b780612561
Municipio de Juárez construirá nueva secundaria moderna
Poder_Judicial_de_la_Federacion_3e1200712b
Sancionan a dos funcionarios judiciales por irregularidades
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×