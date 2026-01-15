Podcast
Coahuila

Amanece Saltillo soleado, pero con temperaturas bajo cero

Para el transcurso del día se prevé un ascenso gradual de la temperatura, con una máxima cercana a los 16 grados en la capital de Coahuila

  • 15
  • Enero
    2026

La ciudad de Saltillo amaneció este jueves con cielo completamente despejado y ambiente soleado, aunque con temperaturas muy frías durante las primeras horas del día, como parte de las condiciones invernales que se mantienen en la región Sureste del estado.

De acuerdo con el registro matutino, el termómetro marcó alrededor de 3 grados Celsius en Saltillo, con sensación térmica menor en zonas abiertas y áreas cercanas a la sierra.

Para el transcurso del día se prevé un ascenso gradual de la temperatura, con una máxima cercana a los 16 grados, mientras que la mínima se mantiene en torno a los 2 grados.

En el resto de la región Sureste de Coahuila, las condiciones son similares, luego de que en Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda, las temperaturas al amanecer rondaron los 4 grados, con máximas previstas entre 16 y 17 grados, bajo cielo soleado y sin probabilidad de lluvia.

En Parras, el registro matutino fue de 5 grados, con mínima estimada de 4 grados.

El pronóstico para este jueves indica condiciones estables, con vientos ligeros y predominio de sol durante el día, mientras que las mañanas y noches continuarán siendo frías.

Autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas del día, y extremar cuidados en zonas serranas, donde las bajas temperaturas suelen intensificarse.


